Vitor Barreto destaca união da Ferroviária na briga pelo acesso na Série D

Classificada para as oitavas de final da Série D,, a Ferroviária vem passando por fortes emoções no campeonato nacional. Durante a fase de grupos, o time conseguiu a vaga no último jogo, estando de fora do G4, até a penúltima rodada.

Na segunda fase do torneio a classificação também veio nos últimos instantes, isto porque, o time estava sendo eliminado até o último minuto do segundo jogo contra o Hercílio Luz, quando empatou o jogo em 2x2, e levou a disputa para os pênaltis. Nas cobranças o time levou vantagem e conquistou a vaga fora de casa.

“A nossa equipe tem um destaque muito importante, para sempre seguirmos com fé em campo, todos se apoiam e seguem dando confiança aos companheiros durante o jogo. Temos um elenco muito unido, e que nunca desiste, acreditando sempre até o apito final, conseguindo manter o foco enquanto o adversário já abaixa a guarda por estar nos últimos instantes”, afirmou Vitor Barreto.

O atacante é um dos destaques do time, e conquistou seu espaço na locomotiva. Ao todo são 15 jogos pela equipe na temporada, tendo quatro vitórias e sete empates. Em campo, Vitinho é um dos vice artilheiros da equipe no torneio, tendo balançado as redes em três ocasiões.

“Venho mantendo uma boa regularidade em campo, sempre me esforço para dar o meu melhor tanto nos treinos quanto nos jogos, pois sei da qualidade do nosso elenco. Todos estamos unidos para buscar a classificação sobre o Anápolis, mas serão 180 minutos complicados, onde as duas equipes darão seu melhor”, destacou o atacante.

Por conta da campanha da primeira fase, a equipe paulista decidirá fora de casa a vaga, fazendo o primeiro jogo em Ribeirão, mas viajando para Goiás onde decidirá a classificação. Os primeiros noventa minutos estão marcados já para este sábado (12).

“Vimos contra o Hercílio a importância de fazer um bom resultado em casa, o empate em 1x1 nos garantiu o direito de jogar pelo empate lá. Por isso, é fundamental o apoio da nossa torcida este final de semana na Fonte Luminosa, vamos juntos com eles, buscar levar um placar positivo para o segundo jogo”, ressaltou Vitinho.