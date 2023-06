Última rodada do Brasileirão Feminino define chaveamento e marcado por protestos

Estamos chegando ao fim da primeira fase do Brasileirão Feminino, e os embates das quartas de final foram tomando forma na tarde desta segunda-feira (12). Algumas equipes como Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, Flamengo, Internacional e Santos, já haviam se garantido matematicamente no mata-mata, restando assim, apenas duas vagas, que foram preenchidas por São Paulo e Cruzeiro, definindo assim o G-8.

Trajetória das equipes ao Mata-a-mata

Foto: Divulgação | Brasileirão

As Brabas colocaram fim na disputa com as Palestrinas, conseguindo garantir a liderança, em uma vitória de arrepiar por 5 a 1, diante do Bahia fora de casa, chegando aos 37 pontos, em uma campanha de 12 vitórias, um empate e duas derrotas. Já as Palestrinas, com um placar magro por 2 a 1, diante do Athletico-PR, ficaram com a vice-liderança, somando 35 pontos, 11 vitórias, dois empates e duas derrotas.

A Ferroviária, garantiu a terceira colocação, com 34 pontos, após vencer o Avaí Kindermann, por 3 a 0, em seu último compromisso, somando onze vitórias, um empate e três vitórias. Em quarto lugar, o Santos somou 32 pontos, ganhando os últimos três por WO, após desistência do Real Ariquemes, chegando a dez vitórias, dois empates e três derrotas.

O Flamengo, é o quinto colocado, e venceu o Inter por 2 a 1, indo aos 32 pontos, tendo dez vitórias, um empate e quatro derrotas. Em seguida, vem o Internacional, aparece com 28 pontos, nove vitórias, um empate e cinco derrotas. Por fim, o Cruzeiro finalizou com 22 pontos, sendo seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Rebaixamento e acessos

Foi definido também o último rebaixado desta fase, o Bahia, que se juntou a Ceará, Real Ariquemes e Atletico-MG, que disputarão o Brasileirão A2 na próxima temporada. Por outro lado, América-MG, Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino, que estão na semifinal do Brasileiro A2, garantiram o acesso e em 2024 disputarão a Primeira Divisão.

Foto: Divulgação | Brasileirão

Desistência e Protesto

A situação que chamou atenção foi o Real Ariquemes, que matematicamente não tinha mais chances de se livrar do rebaixamento, e ao invés de ir a campo para o jogo, as atletas vestidas todas de preto, deram as mãos e caminharam ao lado do gramado, parando na parte central do campo, onde foram aplaudidas e depois seguiram para o vestiário. Segundo apurações, elas reivindicaram o descaso, por mais de 60 dias sem receber salário.

Vale lembrar, que a equipe já estava rebaixada para em 2024 jogar o Campeonato Brasileirão Feminino A2. Porém, por terem desistido da partida, deverão sofrer algumas sanções, como ficar dois anos sem participar do Campeonato Brasileiro e uma multa que pode variar de R$100,00 até R$100 mil.

Foto: Divulgação | Brasileirão

Quais são os confrontos das quartas de final do Brasileirão feminino 2023?

Seguindo o regulamento da competição, os confrontos das quartas de final da competição serão definidos de acordo com a posição das equipes na primeira fase. Confira abaixo o chaveamento das quartas:

Corinthians (1º) x Cruzeiro (8°)

Palmeiras (2°) x São Paulo (7°)

Ferroviária (3°) x Internacional (6°)

Santos (4°) x Flamengo (5°)

Quando serão os jogos da quartas de final do Brasileirão Geminino 2023?

Os duelos vão acontecer em ida e volta, com o time melhor classificado fazendo a segunda partida em casa. Segundo o regulamento, a disputa irá para os pênaltis em caso de igualdade na soma dos dois resultados.

A CBF ainda irá confirmar datas e horários, mas, segundo informações, as datas de ida estão previstas para os dias 16, 17, 18 e 19 de junho, enquanto os da volta devem ocorrer nos dias 23, 24, 25 e 26 do mesmo mês.