Marinho marca golaço no fim e classifica Fortaleza para quartas de final da Sul-Americana

Nesta terça feira (8), Fortaleza e Libertad se enfrentaram na Arena Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final da Sulamericana. Depois da vitória fora de casa no jogo de ida o Leão precisava apenas de um empate no jogo de hoje, porém viu sua vantagem sumir ainda no primeiro tempo.

Já no segundo, contou com a estrela do seu camisa 12 para empatar a partida, após uma ótima cobrança de falta. Com a vantagem do empate, o Fortaleza se classificou para as quartas de final pela primeira vez na história.

Pressão do Libertad

Precisando do resultado, o time paraguaio veio para cima na primeira etapa. O zagueiro Barboza chegou a abrir o placar, porém o VAR anulou. Logo após Cardozo e Melgarejo tentaram de novo, mas pararam no goleiro do time brasileiro. Depois de muita pressão, o argentino Machuca fez um ótimo cruzamento para Thiago Galhardo, porém o atacante chutou por cima do travessão. Essa foi a única boa chance da equipe brasileira no primeiro tempo. Aos 44, Espinoza acertou uma bomba de fora da área fazendo 1 a 0.

Redenção de Marinho

O começo do segundo tempo foi melhor para o Tricolor, Zé Wlisson assustou com um chute no travessão. O Libertad respondeu logo depois, Villalba desviou de cabeça e quase fez o segundo, complicando a vida dos mandantes. Os visitantes tiveram mais duas ótimas chances, mas não conseguiram aproveitar. Aos 22, Marinho entrou em campo no lugar do Machuca e logo após acertou a trave. Em posição irregular Pikachu mandou para as redes. Quando aos 41, Iván Piris comete falta fora do lance e é expulso. Marinho pega a bola e faz um belíssimo gol, colocando o Fortaleza pela primeira vez nas quartas de final de uma competição internacional.

Próximos jogos

Agora o time enfrenta América-MG ou Bragantino. A primeira partida ficou no empate de 1 a 1. No Campeonato Brasileiro, o Leão tenta se recuperar contra o Santos no próximo domingo, às 18h30, no Castelão.