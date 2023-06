Thiago Galhardo fala após eliminação do Fortaleza: "Palmeiras não precisa do que aconteceu lá"

O Fortaleza foi eliminado para o Palmeiras na Copa do Brasil nesta quarta-feira (31). O Leão do Pici até venceu o jogo da volta por 1 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza, mas acabou caindo com um 3 a 1 no agregado.

O Alviverde havia vencido o jogo de ida por 3 a 0 em São Paulo. O lance do primeiro gol do Verdão, aliás, teve muita reclamação dos jogadores do Fortaleza, que alegaram não ter sido pênalti em Rony. Após a eliminação nesta quarta, Thiago Galhardo falou do lance.

"Nossa frustação maior não é o jogo de hoje, porque a gente sabe da nossa força. O Palmeiras é uma grande equipe. Mas o Palmeiras não precisa do que aconteceu lá (no Allianz), e não é culpa dos jogadores, e sim do que houve.", lamentou Thiago Galhardo.

O atacante do Leão ainda elogiou a arbitragem da partida de volta, e tratou de engrandecer o Palmeiras.

"Mas quando a gente reclama da arbitragem, a gente também tem que aplaudir. No último jogo que veio aqui, a Edina foi muito bem. Hoje o árbitro também foi muito bem. A gente também tem que expor quando eles vão bem. O Palmeiras é uma grande equipe, e nós conseguimos colocar eles para trás."

Vojvoda prega confiança no trabalho, mas garante que o resultado da ida pesou

Após a partida, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, afirmou que a partida de ida pesou para a eliminação do Tricolor.

"O resultado em São Paulo pesou para a gente. Fizemos uma boa partida defensivamente e ofensivamente. Eles fizeram 3 gols e a gente nenhum. Isso marcou a diferença."

Ele também afirmou acreditar no crescimento do trabalho à frente da equipe.

"Eu e diretoria estamos por um momento, o clube pertence ao torcedor. Temos que responder a eles. Estou aqui agora e vou fazer meu melhor trabalho. Temos que acreditar que esse clube vai seguir crescendo com nosso trabalho.”