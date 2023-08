Fortaleza vence fora de casa e encaminha vaga para as quartas da Sudamericana

Muito próximo das quartas de final! Fortaleza venceu o Libertad por 1 a 0 na noite desta terça-feira (01), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gol foi marcado pelo volante Zé Welison.

O jogo de ida

O Fortaleza entrou em campo buscando encerrar a seca de vitórias. O duelo começou com muitas faltas para ambos, mas o Leão buscava furar a defesa adversária. Aos 19 minutos, Guilherme fez uma grande jogada e cruza para Zé Welison, finalizar de primeira no contrapé de Martín Silva e fazer o gol. Aos 25, em mais uma boa chegada, Guilherme recebeu passe de Lucero, driblou o marcador e finalizou por cima do gol.

O Libertad assustou aos 28 minutos, quando Villalba finalizou da entrada da área e a bola passou por cima do gol, raspando a trave. Aos 38 minutos, o mesmo Villalba apareceu em uma boa cobrança de falta que obrigou João Ricardo a fazer uma grande defesa.

Na volta do intervalo, o Libertad tentou buscar o empate. Logo aos seis minutos, Sanabria arriscou da entrada da área e João Ricardo, bem posicionado, fez a defesa. A equipe paraguaia teve muitas dificuldades para furar a defesa tricolor, que teve Tinga e Caio Alexandre como pilares, e foi se demonstrando cada vez mais irritada.

Já na reta final do jogo, o Fortaleza teve chances para ampliar. Aos 32, Pochettino fez o cruzamento rasteiro e Diego Viera tocou contra o próprio gol, obrigando Martín Silva a fazer uma defesa espetacular e salvar o que seria o segundo gol tricolor. Aos 44, Thiago Galhardo, canetou o adversário, e finalizou para mais uma boa intervenção do goleiro paraguaio.

Sequência

A equipe do Fortaleza tem uma parada duríssima pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 18ª rodada vai enfrentar fora de casa o Goiás, que briga contra o rebaixamento. O jogo será no sábado (5), às 18h30. Já a equipe do Libertad enfrenta, pelo campeonato Paraguaio, o time do General Caballero, às 20h da sexta-feira (4).