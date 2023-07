Fora de casa, Bragantino bate Fortaleza e volta a vencer após três rodadas no Brasileirão

O Bragantino voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta venceu o Fortaleza por 3 a 0, na noite deste sábado (29), na Arena Castelão, pela 17ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas. Nas últimas três rodadas, o time paulista vinha de dois empates e uma derrota. O Leão do Pici, por sua vez, enfrenta a sua terceira derrota seguida e aumenta a crise no torneio.

Jogo parelho no primeiro tempo

Fortaleza e Bragantino criaram boas oportunidades na primeira etapa, mas apenas o time paulista foi feliz em abrir o placar. No entanto, antes mesmo disso, ambas as equipes cometeram erros no último terço do campo e esbarraram nos goleiros.

Thiago Galhardo foi o principal jogador acionado para o Fortaleza abrir o placar. O atacante, por sua vez, desperdiçou as oportunidades na direção do chute. Mesmo servindo, o Leão do Pici também teve azar com as finalizações de Marinho e Pochettino.

Mas aos 22 minutos do primeiro tempo, o Bragantino apareceu em poucas chances e fez o primeiro gol com Luan Cândido. Em cobrança de falta pela direita, o meio-campista levantou a bola na área e encontrou o lateral-esquerdo, que cabeceou na bochecha da rede. A reta final do primeiro contou com boas chances para ambas as equipes, mas as finalizações "não estavam em dia".

Bragantino amplia o placar no segundo tempo

No retorno para a etapa final, o Bragantino jogou melhor e teve boas oportunidades para ampliar o placar. O segundo gol, por sua vez, saiu apenas aos 25 minutos. Na jogada pelo meio, Borbas acionou Bruninho pela esquerda, que invadiu a área e estufou a rede de João Ricardo. O árbitro marcou impedimento do atacante, mas após análise do VAR, a arbitragem de vídeo confirmou o gol do Massa Bruta.

A partir do segundo gol do Bragantino, a partida ficou truncada, mas ainda favorável aos visitantes. Nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, Bruninho apareceu pela direita e acionou Sorriso com o cruzamento. O atacante finalizou fraco, João Ricardo defendeu e deu rebote para Thiago Borbas, que só empurrou para o fundo do gol.

Próximo jogo

O Fortaleza vira a chave na próxima terça-feira (1), contra o Libertad, às 19h, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na quinta (3), o Bragantino visita o América-MG, às 21h, na Arena Independência, também pelas oitavas da competição sul-americana.