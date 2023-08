Bruno Lage ressalta importância do elenco após classificação do Botafogo às quartas da Sul-Americana

O Botafogo garantiu, nesta quarta-feira (9), uma vaga nas quartas de final da Conmebol Sul-Americana após empate sem gols diante do Guaraní-PAR, no Defensores del Chaco. O alvinegro avançou com placar agregado favorável de 2 a 1, construído no Rio de Janeiro.

Com muitos reservas em campo, a equipe comandada por Bruno Lage teve bom comportamento defensivo e ofereceu poucas oportunidades reais de gol aos adversários, mas o desempenho ofensivo não apareceu com muitos passes errados e chances não aproveitadas.

Em entrevista coletiva realizada após o jogo, o técnico alvinegro foi questionado sobre o quanto o elenco sentiu o primeiro jogo sem a presença do artilheiro Tiquinho Soares. Neste momento, Bruno Lage aproveitou para elogiar o retorno de Luís Henrique.

"Não é o primeiro jogo que o Tiquinho não faz pelo Botafogo. Todos os jogadores são importantes, olhamos para eles e sabemos da importância que todos têm. Nossa vida é isso. As duas perguntas foram sobre Tiquinho, mas poderíamos falar sobre o Luís, que voltou muito rápido de uma lesão, prefiro ver as coisas positivas."

Além disso, o treinador português justificou a escolha de uma equipe alternativa afirmando que não faz muita distinção entre titulares e reservas, afirmando que a ideia original é contar com todos os jogadores do elenco também para o Brasileirão.

"O Luís Henrique é titular? O Botafogo desde que aqui estou todos já foram titulares. Todos são titulares. Todos já criaram esse compromisso. É um grupo fantástico. Hoje foram onze, amanhã serão outros. Nesses jogos em um curto espaço de tempo todos se envolveram, isso é o mais importante.

"O Segovia foi titular só pela segunda vez, o Diego está tendo seu espaço, teve um jogo interessante... O plano do Botafogo é muito simples, e não é meu: é ter gente com rendimento que está fazendo coisas e depois vir mais pessoas para continuarem fazendo. Temos um Marçal, um cara experiente, que treinei no Wolverhampton, e Hugo, um jovem que está crescendo. É isso. Estou apenas há três semanas e vejo que jogar o Brasileirão e jogar essas partidas é de uma intensidade enorme."

Por fim, Bruno Lage também elogiou o desempenho do Guaraní-PAR e ressaltou a qualidade do adversário, que teve chances consideráveis para buscar o gol e tentar levar a decisão da vaga para os pênaltis.

"Em casa, apesar do adversário ter feito um gol, poderíamos ter feito um resultado diferente, mas a equipe hoje foi muito solidária contra um adversário competente."

Na próxima fase da Conmebol Sul-Americana, o Botafogo enfrentará o Defensa y Justicia, equipe argentina que eliminou o Emelec-EQU. Os jogos serão realizados nas duas últimas semanas de agosto.