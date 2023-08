Wesley Carvalho traça meta do Athletico no Brasileirão: "Queremos chegar entre os quatro"

O Athletico-PR venceu o Cuiabá nesta terça-feira (15), pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena. Depois da partida, o treinador Wesley Carvalho falou sobre a importância de estar brigando na parte de cima da tabela após a eliminação na Libertadores.

"Nosso objetivo hoje era vencer. O importante é lembrar que enfrentamos uma equipe que é a segunda melhor visitante e que vem de vitórias em seguida. Sabíamos das dificuldades por causa do contexto da eliminação na Libertadores. Depois da eliminação desacreditaram do nosso jogo, mas vamos dar a volta por cima"

O treinador reiterou, também, o desejo do clube em conquistar a América e como o Brasileirão servirá para isso:

"Queremos buscar a Libertadores para o clube. Queremos chegar entre os quatro primeiros, esse é o objetivo e para isso temos 19 finais daqui para frente. Acredito que temos capacidade de colocar o Athletico no lugar que merece que é na próxima Libertadores."



Arbitragem

Um lance que deixou a torcida revoltada foi a anulação do gol de Vidal após intervenção do VAR que viu mão do chileno. Wesley Carvalho preferiu evitar polêmicas:

"Deixo bem claro que não sou contra dar chance a arbitros novos. Nós fazemos análise dos árbitros antes do jogo. Nesse caso não o conhecíamos. Então, focamos no nosso jogo. Acho que quem tem que analisar esse caso é a CBF e os responsáveis."

Zapelli

Um dos artilheiros da noite foi o argentino Bruno Zapelli. Contratado junto ao Belgrano, o jogador fez seu primeiro gol pelo Furação. Na coletiva, Wesley Carvalho elogiou o jogador e revelou que ajudou na contratação:

"Talvez as pessoas não saibam, mas eu fui um dos avaliadores dele quando fui auxiliar. Quando o vi, gostei muito. Um jogador que deixa outros na cara do gol e que tem uma habilidade acima da média. Além disso, é um jogador que podemos desenvolver. Mas vimos que fazia poucos gols. Por isso, assim que ele chegou, falamos para ele pisar na área e agora o resultado está aí."

Próximo jogo

O Athletico volta a campo contra o Goiás na segunda-feira (21), às 20h, na Serrinha, pela 20ª rodada. O Furacão ocupa a sexta colocação com 31 pontos.