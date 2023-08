Visando o G-6, Athletico e Cuiabá se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

Na noite desta terça-feira (15), em duelo válido pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico enfrenta o Cuiabá no Ligga Arena, às 20h (horário de Brasília). As duas equipes buscam vaga entre os seis primeiros colocados que garante vaga para Copa Libertadores.

O time da baixada vem de uma vitória por 2 a 0, contra o Bolívar-BOL, em casa, que custou a eliminação da Libertadores, já que havia sido derrotado no jogo de ida por 3 a 1 e com isso a decisão foi para os pênaltis, terminando com a classificação dos bolivianos. Pelo Brasileirão, o mandante empatou em 1 a 1, com o Santos, na Vila Belmiro, ficando estacionado na 7ª colocação (28 pontos). Por outro lado, o Dourado chega de um excelente triunfo contra o Flamengo, por 3 a 0, na Arena Pantanal, assim subindo para 8º lugar (28 pontos) do torneio nacional.

Enquanto o Furacão teve um confronto tenso no meio da semana pela competição internacional, os visitantes tiveram a semana livre de jogos oficiais, podendo ter tempo para o treinador comandar seus treinos com paciência e tranquilidade. Mesmo com essa maratona de partidas, tudo indica que as equipes entrarão com força máxima em campo, buscando os três pontos na última rodada do primeiro turno.

O retrospecto entre os dois clubes nesse confronto, é vantajoso para o lado paranaense, que conta com duas vitórias contra uma dos cuiabanos e apenas um empate até então. A última batalha ocorreu no Campeonato Brasileiro 2022, terminando empatado em 2 a 2, em Curitiba.

Desfalques

Athletico-PR: O comandante tem três ausências certas para essa partida, o zagueiro Pedro Henrique e os meias Christian e Alex Santana estão lesionados.

Cuiabá: O técnico Português não terá a presença do zagueiro Vitão que trata de uma lesão, no departamento médico.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Vidal; Cannobio, Pablo (Vitor Bueno) e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Fernando Sobral, Filipe Augusto e Cepellini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: Antônio Oliveira

Arbitragem

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (SP-VAR FIFA)