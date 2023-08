Luan não faz parte do planejamento do São Paulo para 2024

Luan não faz parte do planejamento do São Paulo para a temporada 2024. O volante revelado nas categorias de base do Tricolor vem perdendo cada vez mais espaço nos arredores do Morumbi.

Com contrato extendido no ano passado e com duração até o final de 2026, o jogador de 24 anos pode ser negociado pelo clube ao final da temporada.

Pouco aproveitado com Dorival Júnior, o jogador fez apenas 12 partidas sob o comando do técnico e não entra em campo desde a derrota para o Cuiabá, no dia 22 de setembro.

Luan chegou ao CFA de Cotia aos 11 anos de idade e, após se destacar em todas as categorias de base, fez a sua estreia como profissional em uma vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Morumbi, pelo Brasileirão de 2018.

Desde então, são 160 jogos, seis gols e quatro assistências pelo Tricolor. O momento mais marcante do camisa 8, que à época ainda usava o número 13, foi o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras na final do Campeonato Paulista de 2021, vencido pelo São Paulo.