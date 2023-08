Coudet comenta derrota do Inter no Beira-Rio: "Temos que fazer mais"

Em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional perdeu para o Fortaleza, no Beira- Rio por 1 a 0, com gol de Thiago Galhardo. Após a partida, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva.

O técnico argentino do Inter falou sobre o rodízio do elenco colorado.

“Hoje fizemos o que tínhamos que fazer em relação a alguns jogadores que não iniciaram, mas tivemos uma mudança inesperada com o Vitão(lesão). Iremos jogar em 3 dias, na altitude, então tentamos condicioná-los.”

O comandante também comentou sobre a altitude que enfrentará em jogo da Libertadores.

“Minha experiência sobre jogar em La Paz, é que a altitude é muito alta. Temos que estar atentos desde a chegada, falando o tempo todo com os jogadores. Com certeza não será possível realizar uma pressão alta como realizamos aqui, mas vamos tentar trazer um bom resultado.”

Coudet sai em defesa de De Pena, criticado pela torcida pelas recentes atuações

Coudet comentou sobre a fase do uruguaio De Pena, que vem sendo criticado pela torcida colorada.

“Ele é um grande profissional. É só um momento, que com trabalho logo vai melhorar. Não comentarei sobre questões pessoais do jogador”

Calendário

O Internacional volta a campo na terça-feira (22) às 19h, quando encara a equipe do Bolívar, na altitude, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.