Coudet ameniza incidente envolvendo Valencia em empate do Inter: "São coisas do jogo"

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional empatou em 2 a 2 com o Corinthians no Beira-Rio. Renato Augusto e Fábio Santos marcaram para os visitantes e Bruno Henrique e Luiz Adriano marcaram para o time da casa, que esteva atrás do placar por duas vezes. Após a partida, Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva.

O incidente com Enner Valencia

O técnico Colorado foi questionado sobre a confusão com o atacante equatoriano.

“A verdade é que não sei bem o que aconteceu, eu já estava no vestiário, e depois o que posso contar é que eles discutiram uma jogada do jogo, Enner com Luiz, mas depois se abraçaram no vestiário, uma discussão de jogo.”

O comandante argentino também analisou o encontro decisivo contra o River Plate, na semana que vem.

“Apesar de oito mudanças na escalação em relação ao jogo anterior, hoje o time criou situações de gol, manteve o estilo de jogar. Vamos seguir melhorando no aspecto técnico, tático e principalmente físico. Temos pensamento positivo, terça temos uma decisão, e temos que acreditar que dará certo.”

Eduardo Coudet comentou sobre a escalação do volante Gabriel e a função de 1º volante.

“Ele jogou bem hoje, mas é uma função que outros podem realizar, Johnny vinha jogando bem nessa posição também. Vamos melhorando e avaliando a cada jogo, sempre comprometidos, principalmente com o jogo de terça.”

Calendário

O Inter volta a campo na terça-feira (8) às 21h, quando enfrenta o River Plate-ARG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.