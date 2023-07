Nenê marca, mas Juventude apenas empata com ABC

Neste sábado (15), Juventude e ABC se enfrentaram pela 17ª rodada da Série B no Alfredo Jaconi. O time potiguar saiu na frente com Fábio Lima, mas Nenê deixou tudo igual.

O resultado foi ruim para o Juventude, que ficou apenas na sexta colocação com 26 pontos e perdeu a chance de encostar no G-4. O Novorizontino é o primeiro na zona de acesso para a primeira divisão e tem 30 pontos conquistados. O ABC, por sua vez, deixou a lanterna da Série B, agora ocupada pelo Avaí.

ABC abre o placar na primeira etapa, mas Nenê empata

Atuando em casa, o Juventude começou em cima e levou perigo logo aos 3, com Vini Paulista. Ele roubou a bola, driblou o goleiro e cruzou para Nenê, mas o meia cabeceou ao lado do gol e perdeu a chance de abrir o placar.

Ao longo da primeira etapa, o Ju teve mais a posse de bola, mas foi o ABC quem abriu o placar. Aos 31, Wallace tocou para Fábio Lima, que saiu cara a cara com Thiago Couto e fez 1 a 0.

Precisando vencer, o time Jaconero foi pra cima. Aos nove, Fábio Gomes cruzou e Rodrigo Rodrigues cabeceou rente à trave do goleiro Simão. Pouco depois, Nenê deixou tudo igual. Ele teve um pênalti para cobrar e, desta vez, não perdoou.

Na reta final, o clube gaúcho ainda perdeu boas chances, com Geuvânio e Romércio, mas mandaram pra fora. Nos acréscimos, Nenê acertou o travessão em cobrança de falta e não conseguiu alterar o marcador, que terminou em 1 a 1.

Classificação e agenda na Série B

Com o resultado, o Juventude chegou aos 26 pontos, na sexta posição, e perdeu a chance de encostar no G-4, que tem o Novorizontino em quarto com 30 pontos. O ABC é o 19º colocado, com 11 pontos.

Na próxima rodada, o Ju pega a Ponte Preta na terça-feira (18), às 21h30, no Moisés Lucarelli. No dia seguinte, o ABC recebe o Guarani, às 21h30, no estádio Frasqueirão.