CRB vence Londrina no Rei Pelé pela Série B

Em noite chuvosa de sábado (1), o CRB venceu o Londrina, por 2 a 1, e voltou a vencer em casa pela Série B do Brasileiro, no Estádio Rei Pelé. Renato e Guilherme Romão marcaram para o time alagoano. lago Dias descontou na etapa final para o Londrina.

CRB reage e marca

O jogo começou com o CRB sendo superior e empilhando chances. Aos 5, Rômulo recebeu pela esquerda e mandou rasteiro para área, João Paulo chutou cruzado, a bola passou pelo goleiro, mas Gabriel salvou o Londrina na pequena área, quase embaixo do gol. Na sequência, o Londrina chegou com Higor Leite que avistou o goleiro fora do gol e decidiu arriscar do círculo central do gramado, só que a bola saiu rasteira e fica fácil para Diogo Silva.

Na reta final, de tanto insistir, o atacante Renato recebeu na direita de Anselmo, entrou na área e bateu cruzado para abrir o placar para o CRB. Na sequência, Juninho Valoura bateu escanteio pela esquerda e Guilherme Romão apareceu no meio da defesa do Londrina para marcar de cabeça, ampliando a vantagem em casa. Sem mudanças, o CRB foi para o vestiário bastante folgado na partida, vencendo por 2 a 0.

Londrina desconta, CRB segura vantagem

A partida recomeçou, e o Londrina voltou pressionando, e logo no primeiro minuto, Higor Leite acertou um chutaço de longe e Diogo Silva, do CRB, fez uma boa defesa. Na sequência, a insistência com lago Dias, que recebeu de Nicolas e tocou por cima na saída de Diogo, diminuiu a desvantagem.

O Londrina continuou criando, com Higor, Clinton, duas vezes, e o goleiro do CRB teve que se esticar para evitar o empate. Porém, o time alagoano não se intimidou, e ficou segurando o resultado. Aos 41, para complicar o árbitro Leonardo Willers deu o segundo amarelo para Auremir e expulsou o volante do CRB. Sem mudanças, o CRB saiu vitorioso, por 2 a 1.

Mas, e como fica?

O resultado, como CRB chegou a 18 pontos e assumiu a 12ª posição na Série B. Em baixa, o Londrina tem apenas 11 pontos e caiu para a 18° posição.

Próximos Jogos

O CRB volta a jogar na próxima quarta (5), em jogo adiado da primeira rodada contra o Sport, às 19h, no Rei Pelé. O Londrina joga sábado (8), às 11h, contra o Guarani, em Campinas.