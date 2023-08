Armando Evangelista e Alesson comentam empate contra o Athletico

Na noite desta segunda-feira (21), o Goiás recebeu o Athletico no Estádio Hailé Pinheiro em duelo que fechou a 20ª rodada do Brasileirão. Os donos da casa saíram atrás no placar. Mas, no segundo tempo, Alesson balançou as redes e deixou tudo igual.

Com o ponto solitário conquistado em seus domínios, o Verdão fechou o primeiro compromisso do returno em 15° colocado com 23 pontos somados, 2 de distância da zona de rebaixamento. O Esmeraldino alcançou a marca de seis rodadas sem saber o que é perder no campeonato, com três vitórias e três empates.

Após o apito final, Armando Evangelista, técnico do Goiás, e Alesson, autor do gol de empate, concederam entrevista coletiva. Vale ressaltar que o Alviverde foi eliminado da CONMEBOL Sul-Americana, e disputa apenas o Brasileirão.

Foto: Alan Deyvid/Pera Photo Press

Ainda no primeiro tempo, o árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, marcou penalidade máxima para o Goiás após toque de mão de Cacá, zagueiro do Furacão.

Enquanto apontava para a cal, a jogada foi finalizada com um gol do Esmeraldino, porém, anulado, pois o pênalti havia sido sinalizado. Entretanto, após revisão no VAR, o juiz reverteu a decisão de campo e a partida seguiu 0 a 0.

"É óbvio que é um lance em que acabamos por ser penalizados duas vezes, é daquelas situações que me ta a custar a entender o que se passa, ainda não consigo entender, porque um lance em que possível pênalti do lance deriva gol, nem é gol, nem pênalti, somos penalizados duas vezes (...)", comentou o treinador sobre o lance anulado pelo dono do apito.

Alesson fala sobre voltar a marcar pelo Goiás

Após o lusitano dar entrevista, foi a vez de Alesson falar com a imprensa. "Muito feliz de voltar a marcar, poder ajudar o Goiás, meu último gol foi contra o Fluminense, depois fiquei alguns jogos sem participar, mas venho trabalhando todos os dias, feliz, alegre, é uma grande oportunidade estar disputando o Campeonato Brasileiro, não tem motivo para ficar triste(...)", disse o camisa 27.

"Para ser bem sincero vem sendo um ano muito difícil para mim, individual, venho oscilando muito, sei da minha qualidade, sei do que eu posso ajudar o Goiás. A janela abriu, eu tive algumas coisas para poder sair, mas acho que a comissão confia em mim, sabe da minha qualidade, sabe no que eu posso ajudar e eu continuo trabalhando da mesma maneira (...)", comentou Alesson sobre seu rendimento em 2023.

Agenda do Goiás

O próximo compromisso do Verdão será no próximo sábado (26). O Esmeraldino viajará até São Paulo para enfrear o Corinthians, na Neo Química Arena, casa do Timão. A bola rolará a partir das 21h (horário de Brasília).

Cabe lembrar que os paulistas têm apenas um ponto a mais que o Goiás. O confronto entre os times será de extrema importância na corrida contra o rebaixamento.