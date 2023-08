Diogo Giancomini e Mastriani avaliam classificação heroica do América-MG

Red Bull Bragantino e América-MG protagonizaram uma noite de emoção nesta quinta-feira (10). Após o empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, a partida foi decidida nos pênaltis. Após duas defesas de Matheus Cavichioli, o Coelhou avançou para as quartas de final da CONMEBOL Sul-Americana.

Após o duelo recheado de gols e de uma montanha-russa de sentimentos para os dois lados, Diogo Giancomini, técnico interino do Coelho e Gonzalo Mastriani, atacante do América-MG, falaram com a imprensa sobre a partida e a classificação da equipe para as quartas de final da competição continental.

"Eu acredito que o América teve o mérito de buscar o resultado até o fim e não se entregar, como tem sido característica dessa equipe na competição e fomos premiados com a classificação (...)", comentou o treinador do clube mineiro.

Vale ressaltar que até a última volta no ponteiro do relógio de jogo, o América estava sendo eliminado. Porém, após a bola ter batido na mão de Aderlan, o juiz marcou o pênalti que salvou o Coelho. Mastriani converteu a cobrança e fez o gol do alívio americano.

"É um momento difícil, mas estava confiante e seguro de mim, do time e de tudo que havia abrigado a gente para chegar naquele momento (...) Saí muito emocionado pelo time, pela garra, pelos meus companheiros, fizeram de tudo e conseguiram ganhar nos pênaltis (...)", dissertou o atacante após ser questionado da penalidade máxima no final da partida.

Foto: CONMEBOL / Divulgação

A partida foi decidida nas penalidades máximas, e a estrela de Matheus Cavichioli brilhou. O goleiro defendeu duas das cinco cobranças do Bragantino. Após espalmar o pênalti cobrado por Thiago Borbas, o América confirmou a ida para as quartas da Sula.

Mastriani e Cavichioli, personagens da classificação do América-MG, iniciaram a partida no banco de reservas. O camisa 17 entrou ainda na primeira etapa no lugar de Javier Méndez.

Por fim, Giancomini comentou sobre os objetivos do Coelho para o restante da temporada. "A prioridade total do América, é a recuperação no Campeonato Brasileiro, permanecer na Série A é um objetivo primordial para o clube (...). Essa competição (Sul-Americana), vai nos dar essa oportunidade, de usar jogadores que talvez não estejam com uma minutagem tão grande no Campeonato Brasileiro para ganharmos mais opção e para o elenco ficar mais forte para a disputa do Brasileiro (...)".

Próxima parada: Quartas de final

A vaga para a próxima fase da CONMEBOL Sul-Americana está confirmada, o adversário do América-MG nas quartas de final do torneio será o Fortaleza. O duelo entre os conterrâneos acontecerá nos dias 23 e 31 de agosto, sendo os primeiros 90 minutos de mando do Coelho. Quem avançar, enfrentará ou o Corinthians, ou o Estudiantes, da Argentina.