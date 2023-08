Goiás e Athletico-PR fecham rodada do Campeonato Brasileiro

Nesta segunda-feira (21), Goiás e Athletico-PR confrontam em partida que encerrará a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entrarão em campo na Serrinha, em Goiânia (GO), às 20h (horário de Brasília), em busca de um resultado que pode alterar significativamente suas trajetórias na competição.

Momentos esmeraldino

O Goiás, que passou boa parte do primeiro turno flertando com a zona de rebaixamento, conseguiu se afastar dessa ameaça com uma consistência admirável de cinco jogos invictos no Brasileirão. Atualmente ocupando a 15ª colocação com 22 pontos, uma vitória nesta partida permitiria ao Goiás saltar para o 12º lugar e entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Foto: Divulgação/Goiás

Desfalques para Armando Evangelista

Nesta partida, o Goiás terá um desafio adicional devido a dois desfalques importantes: o zagueiro Lucas Halter e o atacante Matheus Babi. Ambos estão emprestados pelo Athletico-PR e, por isso, não estarão disponíveis para o confronto. Além deles, outros jogadores como Sander, Sidimar, Matheus Alves e Diego também estão fora devido a lesões, dificultando as opções de escalação do treinador.

Foto: Divulgação/Athletico

Athletico-PR em busca da vaga na Libertadores

Por outro lado, o Athletico-PR chega à partida com ambições maiores, buscando uma vaga direta na Copa Libertadores. A equipe paranaense tem tido um desempenho consistente, com uma sequência de cinco jogos invictos no Brasileirão, incluindo três vitórias. Atualmente ocupando o sétimo lugar na tabela, com 31 pontos, o Athletico-PR está determinado a garantir um lugar no G4 e consolidar sua posição na briga por uma vaga na competição continental.

O técnico Wesley Carvalho, terá a vantagem de contar com um elenco praticamente completo para esta partida. A equipe, que se concentra exclusivamente no Campeonato Brasileiro, não tem motivo para poupar jogadores. Wesley Carvalho deve optar por repetir a escalação que trouxe sucesso na rodada anterior, onde o time venceu o Cuiabá por 2 a 0. Os desfalques persistem, com jogadores como Willian Bigode, Christian, Alex Santana, Pedro Henrique e Fernando ainda em processo de recuperação de lesões.

Arbitragem

A partida será conduzida pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique, com assistência de Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Aguiar da Costa. O árbitro de vídeo será Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

Com ambos os times vindo de sequências invictas, a partida tem um tom de imprevisibilidade. Os torcedores aguardam para ver como as equipes se comportarão taticamente e como os desfalques afetarão as estratégias dos treinadores.