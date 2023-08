Corinthians vence Coritiba de virada na Neo Química Arena

O Corinthians recebeu a equipe do Coritiba na Neo Química Arena em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O alvinegro venceu por 3 a 1 de virada, marcando gols com Gil, Yuri Alberto, e Wesley. Para o Coxa, o zagueiro Murillo desviou contra o próprio gol.

No primeiro lance do jogo, Renato Augusto driblou bem para dentro e de fora da área finalizou bem para defesa do goleiro Gabriel. Adson fez boa jogada, tocou para o camisa 9 Yuri Alberto, o jogador tentou dominar mas falhou e o zagueiro adversário tomou a bola sem maiores dificuldades.

O Coxa respondeu chegando a abrir o placar em escanteio que Henrique desviou para o meio da área e na pequena área Murillo desviou sem querer para dentro do gol.

Renato Augusto tentou empatar na sequência em finalização na saída de bola, com Gabriel defendendo muito bem mandando para escanteio.

Quase no final da primeira etapa, Murillo novamente falhou e Cássio salvou.

Logo no início da segunda etapa, o Corinthians chegou a empate com Gil após bate e rebate na área.

Logo depois, Ruan Oliveira deu bom passe para Yuri Alberto que de costas marcou o segundo do Timão.

O terceiro e último gol do Timão foi um verdadeiro golaço, quando o ponta esquerda Wesley driblou muito bem, trouxe para o meio e finalizou de fora da área marcando um golaço no ângulo para fechar a conta na Neo Química Arena.

Próximo jogo e situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 23 pontos conquistados e subiu ao décimo terceiro lugar na tabela. Já o Coritiba segue na zona de rebaixamento com apenas 14 pontos.

Próximo jogo do Corinthians será contra o São Paulo pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Já o Coritiba retorna apenas no Brasileirão, diante do Flamengo no próximo final de semana.