Na estreia da Arena MRV, Atlético-MG vence Santos pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (27), Atlético-MG e Santos se enfrentaram em confronto que marcou a estreia da Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo foi válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo não decepcionou seus torcedores e levou a melhor, vencendo por 2 a 0, com dois gols do atacante Paulinho.

Jogo equilibrado

Embalado pelo apoio de seus torcedores, o Atlético começou a partida pressionando. Aos 7, blitz atleticana, Pedrinho invadiu a área e tocou para Paulinho. O camisa 10 finalizou e João Paulo defendeu. No rebote, Hulk chutou e o defensor saltou para salvar os paulistas.

A próxima chegada dos mineiros seria fatal. Aos 11, Hulk recebeu na entrada da área e deu belo toque de letra para Paulinho, que invadiu a área e finalizou rasteiro para acertar o canto e marcar o primeiro gol da Arena MRV.

Com dificuldade para criar oportunidades, o Santos teria sua primeira finalização aos 14, de bola parada, quando Jean Lucas bateu falta que passou perto da trave atleticana.

O time da Vila Belmiro apareceria bem aos 29. Marcos Leonardo foi lançado dentro da área, o camisa 9 finalizou firme, cruzado, e a bola passou perto da baliza defendida pelo goleiro Everson.

Os minutos finais também foram marcados com chances para ambos os lados, porém, sem sucesso. Assim, os 45 minutos iniciais se encerraram em 0 a 0.

Galo empolgado

O segundo tempo começou com os donos da casa buscando o campo de ataque. Aos 6, Hulk bateu uma conrança de escanteio perigosa, obrigando o goleiro João Paulo a tirar com um tapa.

Quando o relógio apontava 13 minutos, as redes voltaram a balançar no que seria o segundo gol do Galo, porém, o gol foi anulado após ser assinalado impedimento de Battaglia.

Empolgado, o clube mineiro logo ampliaria o marcador. Aos 21, Hulk cruzou falta para a área e Paulinho subiu para cabecear e mandar para o fundo das redes, decretando assim a vitória do clube mineiro por 2 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Atlético-MG ocupa a 8ª posição na tabela, com 30 pontos. O Galo volta à campo na próximo sábado (2), às 16h, quando visita a equipe do Athletico em Curitiba.

Já o Santos se encontra na 17ª colocação, com 21 pontos. Os paulistas tem como próximo desafio a equipe do América-MG, no domingo (3), às 18h30.