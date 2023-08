Paulinho decide e Atlético-MG vence Bahia no Brasileirão

Acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para Atlético-MG e Bahia. O Galo venceu no Mineirão, por 1 a 0, com gol de Paulinho e se recuperou após a eliminação na Copa Libertadores.

Com a vitória, o Alvinegro encerrou um jejum de três meses sem vencer como mandante. Além disso, este também foi o primeiro triunfo de Felipão em Belo Horizonte, uma vez que só havia vencido um jogo pelo Galo, mas fora de casa, contra o São Paulo.

Bahia vai bem no primeiro tempo, mas times não marcam

O primeiro tempo entre Atlético e Bahia foi quente. Não por brigas em campo, mas pela temperatura elevada mesmo. O jogo precisou de pausa para hidratação devido ao calor em Belo Horizonte.

Em campo, o Tricolor começou melhor e teve boas chances com Ademir e Thaciano. O Atlético respondeu com Paulinho, que obrigou Marcos Felipe a fazer boa defesa, e Pavón, que finalizou pra fora. Aos 23, Gilberto tentou encobrir Everson, mas não conseguiu marcar.

O primeiro tempo foi fraco de emoções e acabou sem gols. Só valeu pelas homenagens do Atlético-MG, com bilhetinhos na camisa para os pais e filhos neste domingo (13) de dia dos pais.

Vestiário pronto e especial para o dia de hoje! ✅🥺



Que todos os papais Alvinegros se sintam homenageados em campo! 🖤🤍#GaloPaixãoNacional | #DiadosPais

Paulinho marca e decide o jogo

Na segunda etapa, o Bahia foi quem começou pressionando. Vitor Hugo cabeceou e Everson defendeu. Mas as redes balançaram mesmo do outro lado. No lance seguinte, aos 3, Igor Gomes abriu com Hulk, que achou Paulinho dentro da área para abrir o placar: 1 a 0.

O Bahia melhorou e chegou com perigo com Ademir, forçando Everson ao rebote, e Thaciano finalizando rente à trave. Aos 16 minutos, Pavón finalizou para fora. Minutos depois, Paulinho invadiu a área, mas perdeu a chance de ampliar. No fim, o 1 a 0 fez a diferença para a vitória atleticana.

Paulinho, que havia desperdiçado um gol contra o Palmeiras e se disse culpado pela eliminação, foi quem decidiu para o Atlético-MG no Brasileirão, na vitória sobre o Bahia.

Agenda e classificação

Na 20ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG enfrenta o Vasco, no próximo domingo (20), às 11h. No mesmo dia, às 16h, o Bahia recebe o Bragantino, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Agora, o Atlético está em nono lugar, com 27 pontos após 19 jogos e o fim do primeiro turno do Brasileirão. O Bahia ocupa, momentaneamente, a 16ª colocação, somando 18 pontos. Os dois clubes podem perder posições até o fim da rodada.