Cuiabá vence Goiás e se distancia da zona de rebaixamento

O Goiás recebeu o Cuiabá no Estádio Serra Dourada, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida equilibrada, o time de Mato Grosso venceu no detalhe e garantiu os três pontos com um gol de Deyverson.

Em um primeiro tempo pouquíssimo movimentado e sem emoção, o único gol do jogo foi sair na segunda etapa, fazendo a alegria dos torcedores cuiabanos.

Primeiro tempo apagado

Em um primeira etapa de poucas oportunidades, aos 6 minutos, em uma falta para o Goiás, Palacios cobrou e o goleiro Walter fez uma defesa espetacular, evitando o primeiro gol do jogo. Logo em seguida, o atacante Deyverson subiu mais alto que a defesa esmeraldina e acertou um forte cabeceio, mas acabou parando no arqueiro Tadeu, que defendeu à queima-roupa deixando o placar ainda zerado.

No final da etapa inicial, o esmeraldino chegou com Maguinho livre pela direita, mas acabou chutando a bola para fora da meta cuiabana, assim deixando apenas holofotes para os goleiros que brilharam e impediram os atacantes de marcar.

Segundo tempo movimentado

Diferente do início da partida, os times entraram com mais fome após o intervalo, e aos 9 minutos do segundo tempo, Deyverson abriu o placar para o Dourado, após bom lançamento do zagueiro Alan Empereur.

Após o gol, Goiás se lançou ao ataque em busca do empate, mas pecou no último passe, o time da serrinha avançou bastante pela direita, mas sem muito perigo para Walter. Mesmo com uma forte pressão, quem chegou mais perto do gol foi o Cuiabá, em um chute de fora da área do meio-campista Raniele, fazendo o goleiro goiano trabalhar mais uma vez.

O jogo esfriou novamente com o Cuiabá controlando a partida e parando o ataque adversário com faltas, assim garantindo a vitória e voltando para casa com os três pontos.

Como ficam os times?

Com esse resultado, o Cuiabá respira no Campeonato Brasileiro e sobe para a 14º posição, com 11 pontos, enquanto o Goiás se complica e fica estacionado na 17º colocação, com sete pontos.

Próximos jogos

O time goiano volta a campo na quinta (8), pela Copa Sul-Americana contra o Gimmasia La Plata, da Argentina, às 19h, no Serra Dourada enquanto o Cuiabá tem a semana livre.

Pelo Brasileirão, o Goiás recebe o Fluminense no domingo (11), às 18h30, no serrinha, enquanto o Dourado vai até São Paulo enfrentar a equipe do Corinthians no sábado (10), às 18h30, na Neo Química Arena.