Goiás aumenta invencibilidade para sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e Armando Evangelista comenta sobre progresso do time

Corinthians e Goiás empataram por 1 a 1, neste sábado (26), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram no segundo tempo, de pênalti, Guilherme Marques fez o Verdão sair na frente, mas Maycon empatou para o time Alvinegro com gol de peito.

Armando Evangelista comenta sobre a performance do Goiás, e elogia desempenho do clube.

"O Goiás merecia um resultado melhor, não desprezando o que nosso adversário fez, mas parece que pelas oportunidades que tivemos, da forma que abordamos o jogo, pelos diferentes caminhos que procuramos e conseguimos chegar as zonas de finalização, acho que tivemos oportunidades mais do que suficientes para seguir na vantagem e poder ampliar essa mesma vantagem. É obvio que com o ocorrer do tempo, com uma massa adepta como essa equipe, mas parece que estávamos seguros em termos ofensivos."

"A verdade é que, por causa de uma infelicidade acabamos sofrendo um gol, é que, no futebol, se não houvesse erros, os jogos sempre seriam zero a zeros. Saio triste, pois estávamos bem com aquilo que nos propusemos, para trazer aqui para esse jogo, as coisas estavam funcionando, fico um pouco triste, é obvio, acho que com os três pontos sairíamos muito bem, mas agora é valorizar aquilo que tiramos de positivo deste jogo, que foi a primeira vez que o Goiás consegue pontos neste estádio, sete jogos consecutivos pontuando, por isso continuar, porque esse é o caminho e estamos confiantes."

O autor do gol do Verdão, Guilherme Marques fala um pouco a respeito da falha defensiva e sobre o desempenho do time.

"Sem dúvidas, fizemos um grande jogo, tem que engrandecer a entrega de todos. O gol aconteceu em uma falha nossa, mas não tem culpado agora. A gente fez um grande jogo e merecia os três pontos".

Próxima partida

Na próxima partida, o Goiás enfrentará o time que está em sua frente na tabela do campeonato, o Internacional, no próximo sábado (2) às 16h, em casa, no Estádio de Hailé Pinheiro ou Estádio da Serrinha.