Luxemburgo exalta estratégia montada no Corinthians

O Corinthians se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana diante do Estudiantes nesta terça-feira (29) e o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva para falar sobre a heroica e dramática classificação nas penalidades máximas.

Primeiramente ao abordar pergunta sobre sua estratégia ter sido a certa ou não para o confronto, Luxa foi direto e honesto sobre seu pensamento em relação ao jogo.

“Deu certo, nós classificamos. Errado é quando a gente não consegue o resultado. Temos que valorizar essa passagem para a fase seguinte, jogamos com uma das melhores equipes que jogamos até hoje. O resultado lá fez com que pudéssemos perder aqui, temos um goleiro que pega pênaltis e bons batedores. Sabíamos que iríamos sofrer.”

Perguntado sobre o futuro e a necessidade de melhora para o futuro e possível busca pela conquista da Sul-Americana, Luxemburgo colocou os pés no chão e preferiu aproveitar o presente e ressaltar as lições aprendidas anteriormente.

“Você está no futuro, vamos valorizar o presente. Isso foi importante. Vocês veem de uma maneira. Contra o São Paulo, deixamos de jogar 45 minutos. Aqui levamos um gol com 54 segundos, muda tudo. Tem o emocional. Quando o São Paulo fez 2 a 0, tivemos que ir para cima para ir às penalidades. Aqui estávamos já nas penalidades. Temos jogadores que sabem bater pênalti e temos um goleiro que pega pênaltis. É a estratégia de levar a uma semifinal e ganhar isso. Mais fechado, mais aquilo, sofrido. Eu valorizei o São Paulo, mas esse time aqui é ruim? (O Estudiantes) É excelente: mudam de posição, fazem tudo com propriedade. Eles têm qualidade para fazer.”

“Feliz de estar no Corinthians, de ter levado o time à semifinal da Sul-Americana e estamos a dois jogos de chegar à final. Estou feliz e quero dar os parabéns aos jogadores. Sabíamos que sofreríamos em virtude da qualidade do adversário, mas temos que valorizar essa passagem para a fase seguinte”, complementou o professor.

Próximo jogo do Timão

O Corinthians volta a campo já neste domingo (03), enfrentando a equipe do Palmeiras em clássico paulista válido pelo Brasileirão 2023.