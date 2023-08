Cássio e trave salvam, Corinthians derrota Estudiantes nos pênaltis e garante vaga na semifinal da Copa Sul-Americana

Foi na raça, mas o Corinthians está na semifinal da Sul-Americana. O Alvinegro superou o Estudiantes nos pênaltis por 3 a 2, no Estádio Jorge Luis Hirschi, após derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar.

O clube brasileiro venceu a ida pelo mesmo placar, na Neo Química Arena, e tinha a vantagem do empate. A derrota por um gol de diferença na Argentina deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão para as penalidades.

Com a bola rolando, o Timão foi amplamente dominado pelos argentinos, que não conseguiram transformar as inúmeras chances nos gols necessários para avançar de fase. Mesmo amassado, o Corinthians se segurou, tomou quatro bolas na trave e mantém vivo o sonho do título.

A estratégia de Luxemburgo não funcionou, e o Corinthians foi praticamente inofensivo. O técnico optou por começar com Yuri Alberto no banco e deixar Renato Augusto como referência no ataque, mas o camisa 8 ficou isolado na frente e também não contribuiu na criação.

Gol Relâmpago

O Estudiantes dominou o Corinthians desde o apito inicial até os acréscimos da etapa inicial. Além do gol, marcado com menos de um minuto por Mauro Méndez, o time argentino teve inúmeras chances de criar um placar mais elástico.

Foram duas bolas na trave, uma de Benedetti e outra de Rollheiser. E outras oportunidades em que Cássio apareceu para salvar o Timão, como em chute de Mancuso e duas vezes de Rollheiser, que atuou muito livre e deu trabalho à defesa brasileira. O placar mínimo, pelo que as duas equipes apresentaram, foi lucro para a equipe de Luxemburgo.

Retranca total

À exceção do gol relâmpago, a história se repetiu na etapa final, e o Estudiantes continuou amassando o Corinthians. Somente Rollheiser teve quatro chutes importantes, um deles na trave e outros três defendidos por Cássio. Sosa também teve boa chance, mas parou no goleiro do Timão. Nas poucas vezes que conseguia ficar com a bola, o Corinthians não era efetivo. Mas como o time argentino não conseguiu aproveitar as inúmeras chances, a decisão foi para os pênaltis.

Lucas Veríssimo Corinthians x Estudiantes (Foto: Divulgação / Corinthians)

Nos pênaltis

Na disputa, o Corinthians venceu por 3 a 2. Fábio Santos, Fausto Vera e Rojas fizeram para o Timão. Giuliano errou. E Sosa e Méndez fizeram para o Estudiantes. Rollheiser, Lollo e Ascacíbar erraram.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no domingo, às 16h, contra o rival Palmeiras, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, por conta da Data Fifa, o nacional só volta a ser disputado na semana de 13 de setembro.