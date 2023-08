Vanderlei Luxemburgo lamenta empate e fala sobre fase de Yuri Alberto "Má fase passa, tem que deixar ele jogar"

Em noite fria na Neo Química Arena, Corinthians e Goiás empataram por 1 a 1, neste sábado (26), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram no segundo tempo.

O técnico Vanderlei Luxemburgo foi perguntado a respeito do atacante Yuri Alberto, que vem sido bastante criticado pelos torcedores

"Há situações de lado de campo, de atacar os espaços, um atacante de preparar a jogada para ele está sendo feita, e a fase, isso passa, agora, se eu tirar ele de campo, como eu ja falei algumas vezes, até tiro, é muito fácil resolver o problema, tem que deixar o cara jogar, e as vezes que eu entender que posso jogar sem o centroavante, como já fiz com o Roger. Eu acho que não é o centroavante, eu coloco sempre a nível de equipe, as vezes é o zagueiro, o meia que passa por um momento ruim, e nós temos que fazer a coisa continuar.", afirmou o técnico.

Maycon fala sobre desempenho do time

O autor do gol do Corinthians, Maycon falou pós jogo sobre a atuação e o resultado do time.

"Acho que foi um bom primeiro tempo, no segundo entramos desligados e levamos o gol. Não é o que queríamos, mas temos que pensar na quarta-feira agora. (Sobre o gol) Percebi que ele (Renato Augusto) poderia achar esse passe e fiquei atento. Sei que essa bola pode parar um pouco na Arena e o cara perdeu o tempo da bola. Consegui fazer uma tabela com o Renato, bola veio um pouco no alto, consegui reagir bem. Mas o importante era a vitória e infelizmente não conseguimos hoje.”

Próximos jogos

O Corinthians pega o Estudiantes, terça (29), na Argentina, em busca de uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana, precisa de um empate. No Brasileiro, volta a campo domingo, em casa, em clássico contra o Palmeiras. O Goiás joga no sábado, contra o Internacional, no Serrinha.