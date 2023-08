Próximos da zona de rebaixamento, Corinthians e Goiás se enfrentam pelo Brasileirão

Vai começar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Na noite deste sábado (26), o Corinthians recebe o Goiás, às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do torneio nacional.

Na 13ª posição, o Corinthians está a apenas três pontos da zona de rebaixamento com 24 pontos, um a mais que o Goiás, em 15º.

Só a vitória interessa

O Corinthians não perde no Campeonato Brasileiro desde a 13ª rodada. De lá pra cá na competição, foram seis jogos e nenhuma derrota. Além disso, a equipe segue viva na Copa Sul-Americana.

Apesar dos resultados positivos, o clima ainda é de pressão no Parque São Jorge. Primeiro, pela posição da equipe na tabela que, mesmo há seis jogos sem perder, não consegue se distanciar da zona de rebaixamento.

Segundo com as recentes saídas de jogadores importantes da equipe que foram negociados pela diretoria, como Roger Guedes e Murillo. O Timão ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo arquirrival São Paulo.

Agora, um duelo direto contra o rebaixamento pelo Brasileirão, para a equipe de Vanderlei Luxemburgo vencer e, enfim, se distanciar dos últimos colocados. Será que agora vai? Outra crítica ao trabalho de Luxemburgo é a atuação da equipe, que vence, mas não convence, como na vitória nesta semana sobre o Estudiantes pela Copa Sul-Americana.

Duelo de seis pontos

Assim como o Corinthians, o Goiás também está a seis jogos sem saber o que é perder na competição. Os recentes resultados tiraram o Esmeraldino da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe ainda está bem próxima do Santos, primeiro da zona com apenas dois pontos a menos.

Só com o Brasileiro pela frente, o Goiás aposta em um time descansado para não ser rebaixado. A meta da equipe é chegar aos mesmos 46 pontos que fez na temporada passada.

Para o confronto de seis pontos diante do Corinthians, Lucas Halter e Matheus Babi ficam à disposição do técnico Armando Evangelista. Os dois jogadores não puderam enfrentar o Athletico-PR na última segunda-feira por força de contrato, já que estão emprestados ao Goiás pelo time paranaense.

Prováveis escalações:

Corinthians: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Anderson Oliveira.

