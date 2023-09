Fortaleza vence América-MG em casa e avança para semifinais da Copa Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (31), o Fortaleza recebeu o América-MG no Castelão, em duelo válido pela partida de volta das quartas de final da CONMEBOL Sul-Americana.

O Tricolor de Aço, sendo o primeiro time nordestino da história nas semifinais da competição, venceu por 2 a 1, Guilherme e Marinho balançaram as redes pelo lado mandante, Breno descontou para os visitantes. Os comandados de Vojvoda estão classificados e vivos na busca pela grande conquista.

Com o passaporte carimbado para as meias-finais da Sula, o Fortaleza sabe quem terá pela frente. O adversário será o Corinthians, que eliminou o Estudiantes, da Argentina. Os confrontos acontecerão nos dias 27 de setembro e 04 de outubro. Os primeiros 90 minutos serão disputados na Neo Química Arena, casa do Timão.

Vale ressaltar que no embate de ida, o Leão do Pici venceu por 3 a 1, portanto podia perder por até um gol de diferença que mesmo assim estaria classificado. Além disso, esta foi a sexta partida consecutiva de invencibilidade do clube.

Primeiro Tempo

Uma grande festa dos torcedores tricolores foi feita no momento em que os jogadores subiram para o gramado. O mosaico com o escudo do clube e o canto das arquibancadas serviram de apoio para os donos da casa, que dominaram a etapa inicial.

Aos 21 minutos, Tinga efetuou cruzamento sob medida para Guilherme, que subiu mais que o zagueiro adversário e de cabeça abriu o placar no Castelão. 1 a 0 para o Fortaleza.

Nos primeiros 45 minutos o América-MG pouco ofereceu perigo ao gol defendido por João Ricardo. Sólidos atrás e consistentes na frente, o Leão do Pici manteve a vantagem até o intervalo.

Segundo Tempo

Aos 13 minutos do tempo final, o travessão impediu que a ação ofensiva criada pelo Fortaleza se transformasse em gol. A bola roubada no campo de defesa foi lançada para Marinho, que partiu na velocidade pelo lado direito. O camisa 12 chegou a grande área, rolou para Guilherme, que sem goleiro mandou no poste.

Quando o cronometro apontou o minuto 20, o Tricolor desceu para o ataque, a disputa de cabeça pela bola no último terço do campo ficou nos pés de Marinho, que arrematou duas vezes. A primeira bateu no defensor americano, no rebote o camisa 12 não desperdiçou e estufou a rede, 2 a 0.

Pouco antes do apito final, o "bandeirinha" anulou o gol marcado por Lucero, na hora em que recebeu o passo, o camisa nove estava em posição irregular.

O Coelho diminuiu aos 43 minutos, Breno recebeu na área e finalizou do jeito que a bola chegou até ele, o goleiro João Ricardo até que conseguiu chegar, porém, o desvio não foi suficiente para que o placar fosse alterado, 2 a 1.

Próximo compromisso das equipes

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (03), às 16h (horário de Brasília), o embate em questão será contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Por sua vez, o América-Mg recebe o Santos no mesmo dia, porém, a bola rolará a partir das 18h30 (horário de Brasília). Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro.