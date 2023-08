Fortaleza joga bem e vence Coritiba com tranquilidade

O Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 na noite deste domingo (27), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols no estádio Presidente Vargas, famoso PV, foram marcados duas vezes pelo argentino Martín Lucero e por Marinho. Kuscevic descontou para os visitantes.

O time da casa dominou as ações durante quase todo o jogo, sem muita dificuldade conseguiu fazer gols ainda no primeiro tempo.

Aos 41 minutos, o atacante Lucero balançou as redes em cobrança de pênalti depois de ter sido puxado por Robson. Também foi dele o segundo gol, aos 48 minutos. Guilherme recebeu um lançamento de Pedro, que finalizou em cima do goleiro mas viu a bola voltar e sobrar nos pés de Lucero, que só completou para balançar as redes.

O Coxa encontrou bastante dificuldade pra criar, pois pouco tinha a posse bola, o que só mostra como o Fortaleza dominava o jogo.

Logo após o intervalo, Marinho em cobrança de falta ampliou o marcador, contando com um frango do goleiro Gabriel. O zagueiro Kuscevic ainda conseguiu diminuir para o Coritiba e Robson teve a oportunidade de incendiar o jogo na reta final, mas acabou desperdiçando a cobrança de pênalti.

Próximos confrontos

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (03), pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, às 16h. Já o Coritiba jogará contra o São Paulo, às 20h30, no Morumbi.