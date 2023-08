Fortaleza vence América Mg no Independência e coloca pé na semifinal da Sula

Na noite desta quinta-feira (24), o Fortaleza venceu o América MG na Arena Independência por 3 a 1, com os gols da partida tendo sido marcados por Guilherme (2X), Pochetinno, e por parte dos donos da casa, Mastriani descontou.

Os visitantes não vieram para brincar, e com apenas um objetivo em suas cabeças, a vitória, o Fortaleza de Vojvoda liquidou a partida ainda no primeiro tempo, abrindo um 3 a 0 dentro da casa de seu adversário, e na o Leão se postou defensivamente e procurou apenas administrar o resultado, e por conta disso, acabou sofrendo apenas um gol da equipe mineira na segunda etapa, que ainda sim não mudou o rumo do partida e deixando os visitantes levarem uma vantagem enorme para a partida de volta, que será disputada no Castelão, diante de sua torcida.

Fortaleza marca três e liquida o jogo ainda na primeira etapa

Foto: Divulgação/América MG

O retrato da primeira etapa, por mais que estivesse jogando fora de casa, tem um nome, Fortaleza, a equipe nordestina não sentiu nem um pouco a pressão de estar jogando fora de sua casa, em território inimigo, e começou a partida buscando gol a todo momento, pressionando os mineiros em seu campo defensivo e já marcou o primeiro aos 14 minutos de bola rolando. Tinga realizou um cruzamento na medida, e Guilherme definiu sem chances para o goleirão e abriu o placar em Minas Gerais.

Poucos minutos após o primeiro, não dando tempo nem dos donos da casa pensarem em uma possível reação, Cavichioli aos 20 minutos fez uma saída de bola totalmente errada, e Lucero , com toda calma do universo, driblou o arqueiro mineiro e cruzou perfeitamente para Pochetinno, que da entrada da grande área bateu pro gol e ampliou o placar no Independência. E chegando aos minutos finais, os mandantes até chegaram a marcar com o atacante Paulinho Bóia, mas o VAR assinalou o impedimento, e os visitantes que não tinham nada com isso, aos 40 minutos do primeiro tempo, Marinho acha passe maravilhoso, para novamente a estrela de Guilherme brilhar, 3 a 0 para os nordestinos e o resultado praticamente liquidado ainda na etapa incial.

América desconta no segundo tempo mas a derrota é inevitável

Foto: Divulgação/América MG

Na segunda etapa, a equipe do Fortaleza já havia conquistado uma vantagem relevante no placar, e a estratégia adotada era de se postar mais defensivamente, com o intuito de preservar o físico dos atletas, evitar tomar gols e buscar brechas nos contra-ataques, tal fator que acabou dando relativamente certo, o plantel de Vojvoda foi sólido defensivamente, de modo geral, e conseguiu criar diversas chances de gol, mesmo com um ritmo menos intenso, mas aos 23 minutos da segunda etapa, Mastriani, atacante da equipe mineira, conseguiu receber a bola dentro da área dos nordestinos e pensar calmamente antes de bater no cantinho de João Ricardo, que quase chegou, mas não foi o suficiente, América descontou.

Mesmo com o gol tomado, os visitantes não se abalaram, mantiveram a estratégia montada para a segunda etapa e continuaram a tentar usar os contra-ataques, em contrapartida, os donos da casa acordaram de certa maneira no confronto e tentaram chegar mais vezes ao ataque, mas mesmo com uma boa postura, não foi o suficiente para marcar novamente contra o Leão, que inclusive, já nos lances finais, quase ampliou o placar para 4 a 1 com um chute de Zé Welison, que passou rente a trave, assim encerrando o duelo com a vitória dos visitantes por 3 a 1.

Data da partida de volta

A partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023 entre Fortaleza x América Mg, será disputada na próxima quinta-feira (31), no Estádio Castelão, diante da torcida do Leão, às 19h.

Próximos Compromissos

O Coelho volta a disputar uma partida neste domingo (27) contra a equipe do São Paulo comandada por Dorival JR, na Arena Independência , às 16h. O duelo é válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

O Leão do Nordeste têm seu próximo compromisso marcado também para o próximo domingo (27), em que terá de enfrentar a equipe do Coritiba, no Estádio Castelão,às 18h30.