Dorival lamenta eliminação na Copa Sul-Americana: “Saímos abatidos”

Nesta quinta-feira (31), em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-americana, o São Paulo foi eliminado pelo LDU com o placar agregado de 2 a 2 e nos pênaltis os equatorianos venceram por 5 a 4.

Após a partida o treinador Dorival Júnior concedeu sua entrevista coletiva.

Sentimento da equipe com a eliminação

“O principal ganho dessa equipe foi resgatar a alegria do torcedor. Saímos abatidos, totalmente revoltados no bom sentido com o que tem acontecido. Estávamos preparados para chegar à semifinal, respeitando a equipe adversária, mas entendendo que trabalhamos muito para isso se tornar realidade. Não foi possível. Queríamos dar uma resposta ao nosso torcedor, queríamos muito, de coração. Não houve essa possibilidade. É sentimento de frustração com o que preparamos para momento como esse.”

Sobre os batedores de pênalti

“É natural que tenha enfrentado as dificuldades dentro da partida, talvez tenha merecido o resultado. Não foi o que aconteceu. Acabou fugindo situação que foi o diferencial, tínhamos os melhores batedores. Pouco minutos ainda procurei uma possível troca para melhorar ainda mais os batedores, mas não houve nem necessidade porque tínhamos oito ou nove que estão habituados, e fomos para as cobranças.”

Pênalti perdido por James Rodríguez

”Ali era momento (Luciano). Ele estava muito cansado e seria o sétimo batedor. Não teria problema. Tínhamos cinco ótimos batedores. Ele (James) errou por uma circunstância, um escorregão, se não teria feito o gol. Acabou acontecendo, não temos que penalizá-lo. Serve de lição para nós. Coisas boas poderão acontecer, quem sabe. Estamos nos preparando para um momento como esse.”

Dorival afirma que eliminação não afeta para final da Copa do Brasil

”Não tem motivo para interferir na final. Nem que se a gente tivesse um resultado positivo. Não vejo que tenha tido uma caída. Criamos muitas oportunidades hoje. Futebol é isso, quando não se põe para dentro, corre o risco. Eles foram muito competentes, tiveram uma infelicidade, mas é de todos nós. Temos que assumir tudo isso e tentar entender que não foi uma grande noite. De repente teremos que nos preparar mais e melhor para termos uma sequência promissora.”

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (3), contra o Coritiba no Morumbi, às 20h30 pelo Campeonato Brasileiro.