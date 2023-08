Dorival Jr lamenta derrota para América MG no Independência : "Deixamos a desejar"

Na noite deste domingo (27), o São Paulo foi derrotado para o América MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo placar de 2 a 1, com os gols da partida tendo sido marcados por : Mastriani, Rodrigo Varanda, e pelo lado dos visitantes, Alexandre Pato marcou.

O Tricolor comandado por Dorival Jr foi muito pouco efetivo nesta tarde, tendo entrado a campo com uma escalação completamente alternativa, comparada as últimas escalações utilizadas, com presenças de diversos jogadores jovens no plantel titular, criados em cotia, categoria de base da equipe paulista, que foram: Moreira, Matheus Belém, Juan, Pablo Maia, Nathan.

E por mais circunstâncias que houvessem, os torcedores tricolor ficaram revoltados com a atitude da equipe neste duelo, pois apesar de a equipe viver grande fase em copas, estando na final da Copa do Brasil e nas quartas-de-final da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro o tricolor do Morumbi está deixando a desejar.

Desempenho abaixo como Visitante

Após o confronto, o comandante Dorival Jr falou um pouco da frustração de ter sido derrotado pelo lanterna do campeonato, e afirmou que os desempenhos fora de casa estão realmente muito abaixo do esperado e que se deve sentir muito as derrotas como esta, para que se possa dar a volta por cima e conquistar bons resultados longe do Morumbi.

"Poderíamos ter dado uma resposta melhor. Deixamos a desejar coletivamente e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é uma situação inaceitável – disse o treinador na entrevista que deu após a derrota."

"Temos que ter uma responsabilidade maior em cada momento, cada partida, e sustentar um pouco mais o que estamos preparados para fazer. A equipe é preparada para jogar em qualquer circunstância, em qualquer formação que seja. Precisa ter uma consistência maior, não deixar pequenas situações interferirem no resultado, porque é isso o que está acontecendo. Na grande maioria dos jogos, são situações isoladas que nos tiram resultados melhores."

Sem desespero

Foto: Divulgação/São Paulo

O treinador também deu sua declaração sobre o fato de sua equipe ter perdido duas partidas seguidas, contando a Copa Sul-Americana, contra a LDU e hoje contra o América MG fora de casa, e não fugiu da responsabilidade, afirmou que a equipe precisa melhorar no quesito fora de casa, principalmente em uma competição complicada como o Brasileirão.

"Eles têm consciência do jogo que fizeram e da forma como sofremos o resultado no Equador. Aqui (em Belo Horizonte) foi completamente diferentes. Foram resultados distintos, com propostas bem diferentes e entendendo o que passamos na primeira etapa em Quito. Não é fácil jogar na altitude, mas o adversário fez por merecer o resultado. Nós temos que mudar o comportamento dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente fora de casa."

Não existem titulares ou reservas

Dorival Jr comentou sobre a sua decisão de utilizar a escalação alternativa no duelo de hoje, e afirmou não existir este termo, pois todos os jogadores a sua disposição são aptos a jogar, e que se em uma hora estão como reservas, nas outra estará iniciando entre os 11 iniciais.

"Todos os jogadores são titulares, não defino time titular e reserva. Fizemos a melhor equipe, fisicamente falando, e que poderia ter dado uma resposta, com um grande resultado. Não tivemos essa competência, e me responsabilizo por isso. Temos a consciência de que temos que mudar. Essa mudança passa por um todo, é uma mudança comportamental para dar outra resposta nos jogos fora de casa."

Evolução Necessária

Foto: Divulgação/São Paulo

O atacante do São Paulo, Alexandre Pato falou um pouco após o apito final do sentimento de estar voltando a atuar cada vez mais tempo durante a temporada, sobre as más atuações da sua equipe em partidas fora de casa e também sobre a decisão de quinta-feira, contra a LDU, no Estádio do Morumbi, que vai definir qual time irá avançar as semifinais da Sul-Americana 2023.

"Primeiro, tinha a ansiedade de jogar, queria mais minutos. Tenho que aproveitar minhas chances, e tenho trabalhado forte para as oportunidades. Temos que melhorar fora de casa, saber jogar o jogo. Nem sempre vamos ter o nosso melhor, que é ter a bola e ganhar profundidade. Mas é tirar lições desse jogo para o próximo, porque precisamos reverter a vantagem para avançar."

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira (31), em que terá de enfrentar a equipe equatoriana LDU, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023, no Estádio do Morumbi, às 19h. O confronto de ida, realizado no Estádio Rodrigo Paz Delgaso, terminou em 2 a 1 para os estrangeiros.