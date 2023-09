Ferroviária vence São Paulo nas penalidades e vai à final do Brasileirão Feminino

Na tarde deste sábado (2), a Ferroviária venceu o São Paulo, por 3 a 1 nas penalidades e se classificou para a final do Brasileiro feminino, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O Tricolor havia vencido no tempo normal, por 2 a 0, mas teve o sonho interrompido pelas Guerreiras Grenás, que agora enfrentaram sua terceira final contra o Corinthians.

Tricolor sai na frente

O jogo começou com o Tricolor com tudo, pressionando as adversárias, que pouco conseguiam. Aos 6, Micaelly bateu forte de fora da área e mandou por cima. Na sequência, Aline Milete recebeu escanteio na entrada da pequena área e obrigou Luciana a fazer uma defesa difícil. A partida seguiu com as tricolores tentando marcar, e tendo boas chances, e não era a falta de boa finalização que não as deixava marcar, mas sim, a goleira da Ferróviaria era certeira e ligeira. Aos 36, Ariel recebe cruzamento de Micaelly, e manda direto para o fundo das redes. Na sequência, Micaelly cobra falta cruzada direta para as redes e amplia o placar do Tricolor.

Direto para as penalidades

O jogo recomeçou e Tricolor voltou mais uma pressionando, e tentando a todo custo marcar, para não enfrentar as penalidades. Aos 12, Luciana evitou que o cruzamento chegasse ao ataque do São Paulo. Na sequência, as Guerreiras Grenás finalmente responderam, com Suzane Pires, que teve cruzamento parado por Carlinha. Na reta final a partida ficou truncada, e o cansaço era visível. Aos 38 Moniquinha, em cobrança de falta perigosa, quase descontou para as Guerreiras Grenás ao mandar no travessão, mas não conseguiu o terceiro gol, que evitaria as penalidades.

Penalidades

As penalidades começaram a ser cobradas, e foi aí a Ferroviária mostrou sua qualidade, vencendo o São Paulo por 3 a 1. E quem roubou a cena e em parte salvou a pátria foi a goleira Luciana, que defendeu duas cobranças, a de Pardal e a de Ariel.

A grande final

A Ferroviária pega o Corinthians em sua terceira final de Brasileiro feminino, o primeiro jogo da decisão é nesta quinta-feira (7), às 16h20, na Fonte Luminosa. O título será decidido no doming (10), às 16h, na casa do Corinthians. O CBF ainda não divulgou o estádio da decisão.