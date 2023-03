Com direito a lei do ex, Ferroviaria vence Santos pelo Brasileirão Feminino

Na manhã deste domingo (12), a Ferroviária venceu o Santos por 1 a 0, dentro da Vila Belmiro, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Em um jogo bastante pegado e movimentado, a “lei do ex” falou mais alto perto do fim da partida e Sochor marcou o gol da vitória das Guerreiras Grenás.

⏱59' 2T - Fim de jogo, vitória grená e 100%!



As Guerreiras Grenás vencem o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol marcado por Sochor!



A Ferroviária segue 100% no Brasileirão: 3 jogos, 3 vitórias!



VAMOS LOCOMOTIVA!



SFC 0-1 AFE#BrasileiroFem #SFCxAFE pic.twitter.com/CFMFDbMPwF — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) March 12, 2023

Jogo movimentado

Tivemos um primeiro tempo bastante movimentado na Vila Belmiro. Quem tomou as primeiras iniciativas foram as donas da casa em um lance com a Cristiane, que cabeceou e quase encobriu a goleira Luciana, que fez uma grande defesa e evitou o gol santista.

Nos minutos seguintes, o jogo fica um poucos mais estudado e com bastante toques de bola, até chegar aos 24 minutos, quando houve um lance polêmico: Cristiane deu uma linda bicicleta dentro da área e, a zagueira adversária, acabou tirando a bola com as mãos, o árbitro nada marcou e gerou bastante reclamações do lado das Sereias.

Aos 27, às Guerreiras Grenás chegaram com perigo pela primeira vez. Sochor fez um belo lançamento para Aline Gomes, que se livrou da marcação e chutou cruzado, a goleira Camila Rodrigues fez uma linda defesa e evitou o gol das visitantes.

Poucos minutos depois, houve um lance da Ferroviaria que pareceu um replay do último. Sochor novamente fez um grande lançamento para Aline Gomes, que avançou e cruzou rasteiro na área para Lelê; com o gol livre, ela finalizou de primeira, mas à goleira Camila Rodrigues se recuperou e operou um milagre para evitar o gol grená.

Antes do fim da primeira etapa, ainda deu tempo das Sereias da Vila chegarem novamente com muito perigo. Após ataque pela esqueda com Ketlen, a atacante sofreu falta que foi cobrada por Brena. Após a bola ser levantada na área pela volante, Cristiane chutou de primeira e carimbou a trave de Luciana. Um primeiro tempo cheio de oportunidades, mas que terminou zerado.

Foto: Divulgação / Santos FC

Assim como o primeiro tempo, a etapa final foi também foi bastante movimentada. As primeiras ações foram das Guerreiras Grenás, aos 10, após cruzamento na área, Lelê cabeceoou e Camila Rodrigues fez novamente uma excelente defesa para salvar o Santos. Dois minutos depois, Sochor finalizou da entrada da área com categoria, Camila Rodrigues desvia a bola com as pontas dos dedos e ela explodiu no travessão; na sequência, Aline Gomes ficou com a sobra e finalizou para fora.

Na sequência, foi a vez das Sereias da Vila assustarem com bons lances. A primeira oportunidade foi com Tainá Maranhão, que tinha acabado de entrar e acertou a bola no travessão. Três minutos depois, Yaya finalizou de longe e a bola passou bem pertinho do gol.

'Lei da ex'

O jogo estava bastante pegado, com muitas faltas, cartões e reclamações de ambos os lados. Até que aos 32, Jéssica de Lima, treinadora da Ferroviária, foi expulsa. Tudo dava indícios de que a partida terminaria zerada, até que Sochor, após rebote da goleira, apareceu dentro da pequena área e finalizou a bola pro fundo das redes! Abrindo o placar e dando a vitória às Guerreiras Grenás.

Foto: Jonathan Dutra

Momento de preocupação

Perto do fim de jogo, Yaya passou mal, caiu no gramado e a partida foi paralisada para a entrada da ambulância em campo. A Sereia da Vila Yaya foi retirada do gramado com os aplausos da torcida santista presente na Vila Belmiro. Até o momento, o clube ainda não comunicou a situação de saúde da sua atleta. Que não seja nada grave com à jogadora do Peixe.

Como os times ficam?

Com esta vitória, a Ferroviaria chegou aos seis pontos e subiu para terceiro colodo. O Santos, por sua vez, se manteve com quatro pontos e caiu para o sexto lugar.

Próximos jogos

O Santos irá visitar o Real Brasilia no próximo sábado (18), às 15h. Já a Ferroviaria, recebe o Corinthians, na segunda-feira (20), às 20h. Ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.