Coudet se mostra incomodado com falta de vitórias do Internacional no Brasileirão "Acabaram as desculpas"

O técnico Eduardo Coudet revelou incômodo com o empate em 0 a 0 com o Goiás na tarde deste sábado, no Estádio da Serrinha, pela 21ª rodada do Brasileirão. O técnico, apesar de entender que o calor de Goiânia atrapalhou, acredita que o time precisa construir mais e afirmou que acabaram as desculpas pela falta de vitórias no nacional.

Minutos após o término do confronto na Serrinha, o argentino concedeu explicações. O Colorado não vence há 10 jogos no Brasileiro, com seis empates e quatro derrotas no período. Na tarde deste sábado, mesmo com os titulares, a produção ficou abaixo da expectativa.

No primeiro tempo, Enner Valencia até teve duas oportunidades, ambas defendidas por Tadeu. Na etapa final, os gaúchos construíram ainda menos. Coudet admitiu que faltou um melhor desempenho, principalmente ofensivo.

“Queríamos ganhar, mas faltou um pouco de precisão. E, sobretudo, mais finalizações. Faltaram cruzamentos, chutes. Temos uma sequência muito longa sem ganhar e incomoda, mas é o quarto jogo sem tomar gol. Tem que sustentar, mas precisa gerar mais à frente e fazer gols. Todo o time tem responsabilidade de fazer. Precisamos criar mais.”

Situação desconfortável na tabela

O técnico disse que sabe da situação desconfortável na tabela e que é preciso uma arrancada na competição. A expectativa é que, com a parada para a data Fifa, a equipe melhore de rendimento no retorno do Brasileirão. O time terá 10 dias de intervalo até o próximo compromisso pelo nacional.

“Não é desculpa, mas muito quente. Tivemos algumas dificuldades. É diferente. Agora teremos um jogo em casa com o São Paulo. Precisamos fazer um grande jogo e tomara que o Beira-Rio esteja lotado porque isso nos dá uma energia muito grande para sair desta série negativa.”

“Agora não há desculpas, teremos uma semana completa. Faltarão jogadores, mas teremos uma semana toda para trabalhar. Precisamos ganhar em casa. Trabalharemos bem e imagino fazer um grande jogo e ganhar.”

Próximos jogos

Com o resultado, o Inter soma 26 pontos e ocupa a 12ª posição no classificação. Na próxima rodada, o time de Eduardo Coudet enfrenta o São Paulo. A partida será disputada apenas no dia 13 de setembro, às 21h30, no Beira-Rio.