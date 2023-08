Decisivo, Enner Valencia marca duas vezes e garante Inter nas semifinais da Libertadores

Rumo ao tri! O Internacional venceu o Bolivar nesta terça-feira (29), no Beira-Rio, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Com dois gols de Enner Valencia, o Colorado fez 2 a 0 e, com o 1 a 0 na partida de La Paz, se garantiu nas semi-finais.

Vantagem ampliada

O Inter fez um bom primeiro tempo. O time de Eduardo Coudet se portou bem na defesa e criou algumas chances de perigo no ataque. E, na primeira que teve, saiu o gol.



Aos 10 minutos, após saída de bola errada do Bolívar, Wanderson recuperou a posse, avançou para a área e cruzou na medida para Enner Valencia mandar para as redes.

O Inter seguiu levando perigo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque. Aos 18, Alan Patrick achou Maurício na pequena área. O meia girou e chutou na rede pelo lado de fora. Aos 26, depois de belo passe de Johnny, Enner Valencia recebeu de frente para o goleiro e fez. No entanto, o juiz assinalou impedimento. Após checagem do VAR, a infração foi confirmada.

Mais para o final do primeiro tempo, o jogo ficou cerca de oito minutos parado por conta de uma confusão do lado de fora do Beira-Rio. Em uma briga de torcedores com a polícia, gás de pimenta foi lançado e, com o vento, chegou ao campo afetando jogadores e torcida.

Valencia na frente, Rochet atrás

O Inter começou o segundo tempo na mesma intensidade que o primeiro. Aos 9, Mauricio recebeu na direita e, mesmo desequilibrado, chutou e a bola passou raspando a trave. Aos 15, o mais um gol de Valencia. O atacante recebeu de Alan Patrick pela direita, fintou para cima do zagueiro Ferreira e acertou belo chute no ângulo esquerdo do goleiro. Golaço!

Minutos depois, aos 22, Bustos encontrou Alan Patrick na entrada da área. O meia bateu com perigo para fora. Porém, após esse lance, o Internacional baixou o ritmo e viu o Bolívar crescer na partida.

Aos 38, os bolivianos chegaram com perigo na área. Após finalização, a bola desviou na mão de Nico Hernández e o juiz, apos checagem no VAR, marcou o penalti. Mas era noite colorada! Na cobrança, Ronnie Fernandez bateu e Rochet voou para encaixar. Festa no Beira-Rio e Inter classificado!

Rumo à semifinal

Com a vitória nas duas partidas, o Internacional é o primeiro time garantido nas semis da Libertadores 2023. O Colorado agora espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Olimpia que acontecerá na quinta feira (31), às 21h30 no Paraguai. O primeiro jogo foi 2 a 0 para os cariocas.



O jogo de ida das semi-finais ocorrerá na última semana de setembro e a volta será realizada na primeira semana de outubro. Caso passe o Fluminense, o Inter decidirá sua vida no Beira-Rio, caso passe o Olimpia, o segundo jogo será no Defensores Del Chaco.

Próxima partida

O próximo desafio do Inter será contra o Goiás no sábado (02), às 16h, pela vigésima segunda rodada do Brasileirão. O jogo será no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O Colorado precisa vencer para se distanciar da parte debaixo da tabela.