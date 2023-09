Corinthians e Ferroviária ficam no empate na primeira partida da decisão do Brasileirão Feminino

A Ferroviária recebeu o Corinthians na Fonte Luminosa para o primeiro confronto da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino 2023.

As equipes ficaram em um empate no placar de 0 a 0, mantendo tudo em aberto para a volta.

A primeira tentativa de criação de jogada da partida foi da Ferrinha que chegou em finalização para fora da atacante Eudimilla que pegou mal na bola e acabou desperdiçando boa chance.

Jheniffer buscou responder pelo lado do Timão ao finalizar em sobra de escanteio mas a bola também acabou indo para fora sem grande perigo.

Portilho também buscou abrir o placar ao receber e tentar chute rasteiro no canto direito de Luciana, mas acabou mandando pela linha de fundo.

Aos 25, Luciana saiu mal e deu presente para Vic Albuquerque que de longe finalizou mas a própria Luciana voltou a tempo e conseguiu espalmar para escanteio.

A primeira etapa foi bastante truncada, com as duas equipes mostrando toda a sua qualidade na parte tática do jogo, fazendo valer uma das maiores rivalidades do futebol feminino no Brasil.

O Corinthians quase chegou ao gol no início da segunda etapa quando Vic fez boa jogada, conseguiu passe de cobertura para Jheniffer que ia marcar o gol mas a zagueira da Ferrinha Aline cortou muito bem.

O alvinegro chegou a abrir o placar com a atacante Jheniffer porém a arbitragem anulou o gol corretamente por impedimento na origem da jogada, mantendo o 0 a 0 como placar final do confronto.

Jogo de volta

A decisão do Brasileirão Feminino 2023 terá o seu jogo de volta já neste domingo (10), em plena Neo Química Arena lotada, com ingressos já esgotados.