Avaí vence Novorizontino e se afasta do Z-4 da Série B

Na noite desta segunda-feira (11), Avaí e Novorizontino mediram forças pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo, que aconteceu na Ressacada, fechou a 27ª rodada. O tento solitário anotado no último terço do segundo tempo, garantiu o triunfo avaiano, que respirou na tabela.

Com os três pontos somados, os comandados de Eduardo Barroca deixaram a zona da degola e assumiram a 15ª posição. Por sua vez, a equipe paulista permaneceu em 4º lugar.

Vale ressaltar que Felipe Bastos é desfalque confirmado para o próximo compromisso do time alviceleste. O camisa 90 estava pendurado e foi amarelo. Portanto, terá de cumprir suspensão na próxima batalha do Avaí.

Primeiro tempo de poucas chances

Os 45 minutos inicias tiveram poucas oportunidades de gol para ambos os lados. Foi só aos 44 que tanto os donos da casa quanto os visitantes, criaram boas ações.

Primeiro, o Leão chegou com mais perigo. Gabriel Poveda recebeu bom passe na intermediária, se livrou da marcação e ficou cara a cara com o goleiro. Mas, na hora da finalização, o atacante desperdiçou a chance e mandou em cima do arqueiro rival, que espalmou a bola e evitou que a rede fosse balançada.

Logo na sequência, foi a vez do Tigre ser ofensivo. Willean Lepu foi acionado pelo lado direito, e de cabeça achou Ronaldo bem posicionado na área. Entretanto, o desvio com a ponta da chuteira do camisa 9, não foi suficiente para que o gol acontecesse.

Segundo tempo e o desvio heroico

A última parte da partida demandou mais dos dois times, visto que ambos martelaram a abertura do placar, que demorou a vir. Aos 32 minutos, enfim, o zero saiu do marcador.

Willian Potker tocou na profundidade para Jean Cléber, que de perna direita mandou para o fundo da rede e fez o 1 a 0. Porém, na trajetória da bola até o gol, houve um desvio em Paulo, jogador do Novorizontino. Na súmula, o árbitro anotou o gol contra do jogador do Tigre.

Ao apagar das luzes, os paulistas até pressionaram, mas a falta de eficiência custou a derrota da equipe, que se manteve no G-4 na tabela da segunda divisão.

Agenda das equipes

O Avaí volta aos gramados nesta terça-feira (12), às 20h (horário de Brasília), o alviceleste enfrentará o Nação-SC. O embate acontecerá na Arena Joinville e é válido pela segunda rodada da Copa Santa Catarina.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será ante o Vitória, fora de casa. O jogo está marcado para o domingo (17), o pontapé inicial será dado às 18h (horário de Brasília).

O Novorizontino recebe o Ceará na segunda (18), às 21h (horário de Brasília), o Tigre buscará reencontrar a vitória no campeonato nacional.