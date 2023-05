Novorizontino vence duelo inédito com Avaí e encosta no G-4 da Série B

Em duelo inédito, válido pela oitava rodada da Série B 2023, o Novorizontino bateu o Avaí por 2 a 0 nesta terça-feira (23), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Marlon, de pênalti, e Rômulo marcaram os gols da partida.

Sem gols no primeiro tempo

O Novorizontino começou melhor a partida. Logo após o primeiro minutos, cabeçada de César Martins em cobrança de escanteio de Raul Prata, que passou perto, assustou o goleiro Ygor Vinhas. Antes dos dez minutos, os donos da casa já havia criadas outras duas chances com Ronaldo, mas o gol não veio.

Após resistir à pressão inicial, o Avaí equilibrou o jogo e, mesmo com muitos erros de passe, conseguiu conectar algumas boas jogadas, que acabaram não resultado em finalizações claras por erros na tomada de decisão final.

Ainda no primeiro tempo, aos 24, o Novorizontino precisou fazer uma mudança, já que o zagueiro Ligger saiu lesionado para a entrada do meio-campista Rômulo, o que modificou o posicionamento do time da casa.

A melhor chance do Avaí veio aos 31. Após cobrança de escanteio na área, Ricardo Bueno desviou e a bola sobrou para Júlio César, que finalizou forte na direção do gol, mas César Martins evitou o primeiro do jogo.

Já o Novorizontino, que terminou a primeira etapa com oito a quatro em finalizações, só voltou a assustar aos 40. Rômulo ficou com a bola na área após cruzamento de Reverson e finalizou bem, mas Alan Costa desviou o chute e manteve o zero no placar.

Tigre consegue vitória em casa

Para a etapa final, os dois técnicos fizeram mudanças no ataque. Jenison entrou no lugar de Ronaldo no lado do Novorizontino, enquanto Gustavo substituiu Júlio César no Avaí.

O duelo seguia equilibrado e sem muita predominância de nenhum dos times, mas, aos 10, pós saída atrapalhada de Wellington, Alan Costa chegou atrasado em uma bola mal tocada dentro da área e cometeu pênalti em cima de Douglas Baggio. Marlon foi para a cobrança e deslocou Ygor Vinhas para fazer 1 a 0 para o Novorizontino.

Pouco depois, o técnico Gustavo Morínigo tirou Wellington para a entrada de Robinho, tentando aumentar a capacidade de criação do Avaí, que passou a ter mias posse de bola, mas sem muita qualidade. Aos 15, Natanael cruzou da esquerda, Ricardo Bueno desviou e bola passou perto, assustando o goleiro Jordi.

O Leão só voltou a assustar aos 31, quando Gustavo recebeu bom passe de Robinho dentro da área e chutou forte, mas acertou o zagueiro César Martins.

Com a vantagem, o Novorizontino passou a se defender e apostar em contra-ataques. Em uma das poucas que conseguiu encaixar, matou o jogo. Após escanteio favorável ao Avaí, Reverson conectou Rômulo, que ganhou de Robinho, último homem do Leão, e avançou sozinho desde a metade do campo, tocando na saída de Ygor Vinhas para fazer 2 a 0.

Classificação e próximos jogos

Com 14 pontos, o Novorizontino sobe para a quinta colocação, com a mesma pontuação do Vila Nova, que abre o G-4. Já o Avaí para nos sete e está em 15º lugar.

O Novorizontino volta a campo no domingo (28) contra o Ceará, fora de casa, às 15h30. Já o Avaí recebe o líder Vitória no sábado (27), às 17h30.