Atlético-GO estraga festa do centenário do Avaí e vence na Ressacada

Um dia após completar 100 anos, o Avaí preparou uma festa na Ressacada e inclusive estreou novo uniforme diante do Atlético-GO. Quem comemorou no fim, porém, foi o Dragão, que quebrou a invencibilidade de seis jogos do Leão e anotou 2 a 0 em duelo válido pela 26ª rodada da Série B 2023.

Dragão prevalece na bola parada e sai na frente

O Atlético-GO começou o jogo com uma postura mais agressiva, atrapalhando a saída de bola do Avaí, que, apesar de ter quase 60% de posse, só teve uma finalização, já nos acréscimos da etapa inicial.

O Dragão, com uma estratégia melhor executada, foi superior em boa parte do primeiro tempo, e assustou principalmente na bola parada. Aos 13, cabeçada de Heron passou perto após cobrança de escanteio. Por um tempo, o Avaí até conseguiu trocar mais passes, mas o Atlético-GO manteve-se bem postado defensivamente, dando poucos espaços.

Já no terço final do primeiro tempo, o Atlético voltou a assustar na bola aérea. Aos 31, após cruzamento de Luiz Felipe, Luiz Fernando cabeceou na segunda trave, sobre o gol. Sete minutos depois, em nova bola alçada na área, desta vez em cobrança de escanteio, Heron cabeceou, Igor Bohn salvou, mas Luiz Fernando completou para o fundo das redes na sequência: 1 a 0.

Na reta final, o Avaí tentou se lançar para a frente, mas errou muitos passes e encerrou a primeira etapa mostrando poucos argumentos para agredir o rival.

Avaí pressiona mesmo com um a menos, mas é derrotado

O Avaí retornou para o segundo tempo com Poveda na vaga de Felipinho, mas, mais do que isso, com uma postura diferente. O Leão se arriscou mais, enquanto o Atlético foi bem mais conservador e passou a apostar nos contra-ataques.

Aos 5, após cobrança de falta lateral por Rafael Gava, Pottker apareceu livre na segunda trave, mas errou o alvo de forma incrível. Cinco minutos depois, o Dragão respondeu. Em jogada rápida de contra-ataque, a bola foi cruzada rasteira para a área e sobrou para Luiz Fernando, que finalizou de primeira por cima. Pouco depois, depois de cruzamento de Kelvin, Rhaldney apareceu sozinho na segunda trave e perdeu ótima chance de ampliar.

O Avaí seguia buscando uma reação, mas, aos 16, o árbitro Arthur Gomes Rabelo acabou aplicando vermelho direto para Denilson por reclamação veemente. Mesmo assim, o Leão seguiu dono do jogo. Aos 18, depois de cobrança de falta de Rafael Gava, Douglas desviou e acertou a trave.

Eduardo Barroca promoveu ainda as estreias de Edinho e Leandro Carvalho e seguiu em cima, mas não conseguiu aproveitar as chances. Aos 29, em arrancada pela direita, Thales Oleques chegou à frente e cruzou para Poveda, que cabeceou para defesa de Ronaldo. Dois minutos depois, após cruzamento bloqueado de Gava, a bola sobrou para Pottker, que encheu o pé, mas acertou o lado de fora da rede.

Já aos 41, em cobrança de falta lateral por Edinho, Alan Costa ganhou no alto, mas mandou por cima. Na reta final, mais desgastado, o Avaí passou a dar muitos espaços. Aos 45, Matheus Sales assustou com chute de fora da área após erro na saída de bola. Já aos 53, Matheus Peixoto acabou derrubado dentro da área por Cortez e, após checagem do VAR, o árbitro marcou pênalti. O próprio Matheus foi para a bola e fechou o placar.

Classificação e próximos jogos

Com 27 pontos, o Avaí é o 16º colocado, mas termina a rodada no Z-4 caso o Sampaio Corrêa derrote o lanterna ABC em Natal. Já o Atlético, que não perde há cinco rodadas, está em oitavo, com 41, a três do G-4.

O Avaí volta a campo pela Série B apenas na segunda-feira (11) diante do Novorizontino, outra vez em casa, às 20h30. Um dia antes, às 15h45, o Atlético-GO recebe o Juventude.