Ídolo do Cuiabá, Rafael Gava possui números positivos em início de passagem pelo Avaí

Referência do Cuiabá nos últimos anos, Rafael Gava aceitou o desafio de mudar de ares e trocou de clube nesta temporada. Sendo assim, o meio-campista chegou como um dos principais reforços do Avaí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o paulista natural de Americana tem sido peça fundamental para o Leão da Ilha. Com direito a assistências e participações em grande parte das ações ofensivas da equipe dirigida por Eduardo Barroca.

"Foram muitos anos por lá (Cuiabá), uma escolha difícil. Mas o projeto me convenceu, a conversa foi boa, o clube tem ambição, ano do centenário. Venho com muita vontade de vencer" - afirmou o jogador em sua apresentação no clube em discurso que diz muito de como está sendo a sua passagem pela equipe de Santa Catarina.

Titular absoluto no Avaí, Rafael Gava é peça importante na recuperação do Leão da Ressacada na Série B

Até agora, o meio-campista possui 17 jogos disputados com a camisa do Avaí na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Titular em todos, o atleta, de 30 anos, possui um total de 1.408 minutos dentro de campo.

Um dos responsáveis pela armação das jogadas do Avaí, Rafael Gava também se destaca pelas assistências nesta Série B. O meia lidera essa estatística dentro da equipe dirigida por Barroca com dois passes para gol.

Demonstrando rápida adaptação ao clube, o dono da camisa de número 23 é o sexto jogador com mais partidas disputadas pelo time na competição nacional. Tendo assim participação importante na recuperação da agremiação, que está há cinco rodadas sem ser derrotada.

Sequência

Após confronto diante do CRB, Gava e companhia possuem como próximo compromisso na Série B o clássico diante da Chapecoense. Confronto que acontece no domingo (27/08), em Chapecó.