Com dois de Neymar, Brasil goleia Bolívia na estreia nas Eliminatórias da Copa

Na noite desta sexta-feira, o Brasil enfrentou a Bolívia no estádio Mangueirão e venceu por 5 a 1, jogando muita bola. A partida foi a estreia das duas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Com gols de Rodrygo (duas vezes), Neymar (duas vezes) e Raphinha, a seleção brasileira foi amplamente superior na partida. Victor Abrigo descontou para os visitantes.

Primeiro tempo fulminante

A primeira etapa foi de total domínio da seleção brasileira, a ponto dos bolivianos não conseguirem finalizar uma única vez.

O jogo teve início quente, com muitas faltas e discussões entre os atletas. Aos 13 minutos, o juiz marcou pênalti após uma tentativa de cruzamento de Rodygo, que foi bloqueada pelo braço de Jusino. Neymar foi para a bola e bateu fraco, quase um recuo para as mãos do goleiro Viscarra.

O Brasil seguiu em cima, aos 23 minutos, Danilo deu um belo passe para Raphinha, que finalizou para defesa de Viscarra e então no rebote a bola sobrou livre para Rodrygo abrir o placar.

Alguns minutos depois, Raphinha cruzou a bola na cabeça de Richarlison, que obrigou o goleiro da Bolívia a fazer uma grande defesa. Quando o relógio marcava 40 minutos, Neymar pegou a bola e fez fila, driblando quase metade da seleção adversária e se não fosse Viscarro, o camisa 10 teria feito um golaço.

Show Brasileiro no segundo tempo

Com um minuto de bola rolando, Neymar em um passe longo, achou Raphinha, que finalizou cruzado para ampliar o placar. Na sequência outra oportunidade, outra vez o camisa 10, com um lançamento certeiro ele achou Raphinha, que de cabeça passou para Richarlison, o camisa 9 conseguiu driblar o zagueiro mas na hora de finalizar isolou a bola.

Com 10 minutos, Bruno Guimarães deixou Rodrygo na cara do gol com uma bela assistência e o raio não desperdiçou, escolheu o canto e balançou as redes, 3 a 0 para a seleção canarinha.

No minuto 16 veio a goleada, após uma jogada bem trabalha ao melhor estilo de Diniz, a bola achou Neymar, que estufou as redes e se tornou o maior artilheiro da Seleção Brasileira, ultrapassando o Rei Pelé. A Bolívia pouco aparecia no campo de ataque mas quando resolveu levar perigo, foi efetiva. Victor Abrigo, aos 32 minutos, diminui após acertar um chutaço no ângulo, sem chances para o goleiro Ederson.

Logo após levar o gol, o Brasil cadenciou o jogo ao seu melhor estilo, com passes curtos, tabelas e dribles. Até que perto do final do jogo Neymar apareceu de novo, chutando de primeira após passe de Raphinha. Aos 50 minutos o juiz pegou a bola e apitou o final da partida, 5 a 1 para os donos da casa, que deixam uma expectativa gigante para os próximos jogos.

Agenda

As duas seleções voltam à campo na próxima semana, na terça-feira (12), pela segunda rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. A Bolívia vai receber a Argentina, às 17h, estádio Hernando Siles. O Brasil vai enfrentar o Peru, no Estádio Nacional de Lima, às 23h.