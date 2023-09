Diniz admite erros da seleção diante do Peru, mas valoriza saldo da data Fifa

O povo brasileiro segue sendo encantado pela mágia do Dinizismo. Na noite desta terça-feira (12), a seleção brasileira bateu o Peru por 1 a 0, em Lima, capital peruana, com gol de Marquinhos. Essa foi a segunda vitória de Fernando Diniz em dois jogos no comando da amarelinha, colocando o Brasil na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo FIFA de 2026.

No entanto, o comandante brasileiro admitiu que a equipe cometeu diversos erros diante dos peruanos e analisou o resultado como merecido.

"Eu fico satisfeito com o que apresentamos na soma dos dois jogos. No jogo de hoje, era uma atmosfera diferente de Belém, no Pará. A equipe teve que fazer três gols para valer um. Teve aquela margem mínima que demorou 8 minutos para não validar o gol. Não tivemos tanta fluência, estranhamos um pouco o gramado. O que facilitou a marcação, e tivemos mais erros na parte técnica do que o normal. Muito pelo o campo, em algumas tentando jogar de foram acelerada, mas acho que o saldo foi muito positivo", analisou.

Diniz também foi direto ao falar sobre merecimento: "Foi um time que mereceu ganhar. Em que pesem os erros de passe, tivemos muita imposição desde o início da partida".

Diniz também comentou sobre a importância de liderar as Eliminatórias com 100% de aproveitamento.

"É sempre importante vencer. Eu acho que vencemos com muitos méritos. Na Bolívia, tivemos um descuido depois do quarto gol, contra o Peru eles não chutaram nenhuma no gol. Mostra que a gente estava muito atento para se ajudar na marcação. Gostei muito", finalizou.

Por fim, Fernando comentou sobre a expectativa de conciliar, de fato, pela primeira vez, trabalhos em clube e seleção.

"Eu já falei dessa questão e estou super tranquilo em relação a isso. Quando estou na Seleção, não trato com o Fluminense, quando estou no Fluminense, não trato com a Seleção. Às vezes, no Fluminense tem uns dias mais distantes dos jogos, que a gente vai na CBF, conversa com o estafe da Seleção... para mim não vai ter nenhum problema. Vai ser trabalhoso, mas é um trabalho que eu amo fazer", finalizou.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima data fifa, em outubro, com jogos contra Venezuela, em casa, e Uruguai, fora. Enquanto isso, o técnico Fernando Diniz segue seus trabalhos no Fluminense. Neste período, o comandante disputará as semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América, diante do Internacional, e partidas do Campeonato Brasileiro.