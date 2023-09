Corinthians vira contra Ferroviária e conquista o pentacampeonato do Brasileirão Feminino

O Corinthians conquistou o quinto Campeonato Brasileiro Feminino na história. Em confronto disputado na tarde deste domingo (10) na Neo Química Arena, a equipe derrotou a Ferroviária por 2 a 1, de virada, e ficou com o título do Brasileirão da categoria.

Com o título, o Corinthians se isola ainda mais no ranking de maiores campeões do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe paulista agora tem cinco conquistas, seguido pela própria Ferroviária, que tem dois.

A decisão

A Ferroviária começou no ataque e abriu o placar aos nove minutos. Mylena Carioca recebeu dentro da área e desviou de cabeça para anotar o primeiro tento do confronto. O Corinthians quase empatou com Gabi Zanotti aos 15 minutos, quando a meia finalizou de primeira de fora da área e assustou.

As visitantes seguiram atacando. Aos 30', Millene soltou um foguete e quase marcou o segundo. O Corinthians empatou aos 41 minutos do primeiro tempo. Jheniffer desviou a bola dentro da área e deixou tudo igual.

O Corinthians virou o jogo aos 12 do segundo tempo, quando Milene roubou a bola, achou passe para Tamires dentro da área e a lateral bateu para anotar o segundo. Aos 21', depois da confusão dentro da área, Jheniffer finalizou e quase marcou o terceiro dos mandantes.

Aos 34', depois do escanteio na área, Jheniffer desviou e mandou para fora, desperdiçando boa oportunidade para a Ferroviária. No fim da partida, a Ferroviária partiu para a pressão. Aos 48', Patrícia Sochor desviou cobrança de escanteio na área e a bola explodiu no travessão do Corinthians. Apesar da tentativa, o título ficou com as mandantes.