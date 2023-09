Fluminense adia venda de ingressos para semi da Libertadores, e a decisão gera debates

O Fluminense anunciou na última quarta-feira (13), o adiamento da abertura da venda de ingressos para a partida contra o Internacional, válida pela semifinal da Libertadores. A comercialização seria nesta quinta-feira (14). A nova data de venda será na segunda-feira (18).

O clube decidiu adiar a venda dos ingressos para tentar chegar a um denominador comum para que seus sócios possam utilizar carteirinhas e e-ticket ao acessar o estádio. Os órgãos de segurança querem que todos retirem ingressos físicos.

Em conversa com nossa reportagem, uma fonte ligada ao Grupo de Trabalho do Maracanã nos contou como ocorre o entendimento de um jogo, se é de alto ou baixo apelo, para determinação de como ocorrerá o acesso ao perímetro do estádio.

"Na final da Sul-Americana de 2017, entre Flamengo x Independiente, ocorreu uma invasão ao Maracanã. O consórcio procurou o Ministério Público, e junto a Polícia Militar do Rio de Janeiro, criaram um protocolo de bandeira para os jogos: verde, amarela e vermelha. A razão era clara: criar um cerco ao estádio e evitar invasões."

"Nos jogos considerados bandeira vermelha, a Polícia Militar obriga que o ingresso seja físico, alegando que o Maracanã não têm validadores suficientes para cobrir toda a área do estádio, então utilizam os ingressos físicos para determinar quem entra no perímetro."

"Acontece que por estes cercos serem formados em torno do estádio, o tráfego das ruas ficam comprometidos, visto que o cerco começa a ser formado cinco, seis horas antes do início dos jogos. Os bloqueios geram grandes impactos na região e incomoda muito aos moradores, que por sua vez, têm pressionado a prefeitura por soluções neste caso."

"Tudo isso acaba gerando um debate entre os órgãos envolvidos no protocolo (iniciado em 2017) e cria-se assim uma instabilidade na continuação do método aplicado para realização da segurança dos jogos no estádio do Maracanã."

"Essa situação é muito cômoda para todos os entes, exceto para a população. A Polícia Militar é amparada pelo Ministério Público e faz a sua operação se colocando como uma agente do Maracanã. O Maracanã então usa recursos públicos para ter a sua operação ideal e que facilita o seu protocolo. Os lesados acabam sendo moradores dos arredores, trabalhadores e estudantes que precisam passar pelas vias bloqueadas da Grande Tijuca, e os clubes que tentam realizar uma estrutura de acesso cada vez mais efetiva aos seus torcedores."

O Fluminense segue buscando a melhor solução junto ao Ministério Público para viabilizar o acesso de seus torcedores ao jogo utilizando carteirinha de sócio e e-ticket.

Durante toda competição (fase de grupos, oitavas de final e quartas de final), os torcedores associados ao Fluminense puderam acessar os jogos utilizando carteirinha de sócio e e-ticket. O clube entende que o jogo contra o Internacional terá o mesmo apelo das fases de oitavas e quartas de final da competição.