Fluminense recebe Fortaleza em casa pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste domingo (3), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense encara o Fortaleza no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 16h (horário de Brasília). Os dois times vem embalados após se classificarem em suas respectivas copas internacionais.

O Tricolor Carioca vem de uma vitória por 3 a 1, contra o Olímpia-PAR, fora de casa que garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores. Pelo Brasileirão, empatou com o Athletico-PR em 2 a 2, fora de casa. Já o Leão do Pici chega de um bom triunfo por 2 a 1, contra o América-MG, em casa, que selou a classificação para as semis da Sudamericana. No torneio nacional venceu o Coritiba em casa, por 3 a 1.

Os dois times tiveram compromissos internacionais no meio da semana, em confrontos das quartas de final, os cariocas jogaram na quinta (31), pela Copa Libertadores, enquanto os nordestinos entraram em campo na mesma quinta (31), pela Copa Sul-Americana. Mesmo com o desgaste físico de seus atletas, os treinadores devem optar pela força máxima para a partida, visando subir de posição na tabela do campeonato.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é favorável para o lado das laranjeiras, que venceu três contra um do Fortaleza e um empate. O último duelo ocorreu no primeiro turno deste brasileirão, terminando 4 a 2 para o Leão, na Arena Castelão.

Fluminense

O treinador não contará com Marlon que está suspenso. Ganso, Gustavo Apis, Jorge e Marcelo também ficam de fora por lesão.

Fortaleza

O comandante fica sem Marinho que cumprirá suspensão e de Calebe, Hércules e Pedro Rocha que estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André e Lima (John Kennedy); Arias, Ganso e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Pacheco; Caio, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Vojvoda

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (FIFA-MG)