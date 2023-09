Após classificação, Diniz prega humildade na semifinal contra Internacional: "Decisão em aberto"

Em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, o Fluminense bateu o Olímpia- PAR no Paraguai, por 3 a 1, com gols de Cano (2) e John Kennedy, e se classificou para as semifinais.

O Tricolor carioca irá enfrentar o Internacional, na próxima fase, em um clássico do futebol brasileiro. Após apito final, Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva ao lado de Gérman Cano.

O plano do técnico

Diniz analisou a mudança de postura do time fora de casa, mesmo que com a mesma escalação do jogo de ida.

“Foi um jogo que a gente tinha um plano tático diferente, porque embora fossem os mesmos jogadores, a postura deles aqui seria bem mais agressiva. Eles começariam o jogo mais alto. Iam colocar mais jogadores ali na linha de frente. Tinha uma perspectiva até de jogarem com dois atacantes. E muito treinados na bola aérea. Eles tiveram algumas chances, mas seguimos as nossas características também. Sabíamos que se a gente tivesse calma e se aproximasse, acharíamos os espaços, como achamos, e fizemos três gols.”

O treinador fez questão de manter os pés no chão ao comentar sobre o Internacional, adversário das semifinais.

"O Inter é um adversário extremamente tradicional, um dos grandes do Brasil, da América do Sul, tem tudo para ser um grande jogo. Eles têm grandes jogadores, um ótimo treinador, um time que sabe jogar a Libertadores. É uma decisão completamente em aberto."

Gérman Cano, o artilheiro da noite, também comentou sobre o próximo adversário.

“A gente vai passo a passo. Sabemos que ainda não conquistamos nada, passamos de fase mas o Inter será um adversário muito difícil. Vamos nos preparar para o jogo de domingo (Fortaleza), depois pensaremos no Inter.”

O comandante também agradou a torcida tricolor após comentar sobre a possibilidade da conquista da Libertadores, título inédito para o clube.

“Acho que esse é o maior sonho da torcida do Fluminense, é o troféu que falta ao torcedor tricolor. Temos que assimilar com alegria, mas uma dose de humildade também. Temos uma semifinal pela frente. Temos que pensar também no próximo jogo, contra o Fortaleza. Depois pensamos nesse jogo, para, aí sim, realizar esse sonho do torcedor.”

Calendário

O Fluminense volta a campo no domingo (3), quando recebe o Fortaleza, pela 22ª rodada do Brasileirão.