Willian Oliveira critica arbitragem após derrota do Goiás: "Contra tudo e contra todos"

O Goiás veio ao Allianz Parque, bateu de frente com o atual campeão brasileiro, mas, aos 50 minutos, sofreu o gol da derrota por 1 a 0 dos pés de Breno Lopes, deixando a capital paulista sem somar pontos.

Após a derrota, o volante Willian Oliveira lamentou o resultado da partida na casa alviverde e criticou a arbitragem.

"É até difícil falar neste momento. Era um jogo que já sabíamos que seria dificil, mas fizemos um bom jogo aqui. Tem algumas coisas que fogem do nosso concontrole, é difícil. Tem vários jogos em que estamos sendo prejudicados. Até conversamos com o árbitro que (na expulsão) os dois foram para a dividida, eu mesmo tomei cartão com dois minutos. Tem algumas coisas que estão nos complicando, mas fogem do nosso controle. Fazer o que, vamos trabalhar. É contra tudo e todos, mas vamos manter o Goiás na primeira divisão. Este é o nosso espírito", declarou.

O Goiás volta a campo na quarta-feira (20), diante do Flamengo, na Serrinha, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Esmeraldino ocupa o 16° lugar na tabela do torneio, com 25 pontos.