Defesa que ninguém passa: Abel Ferreira iguala marca de Felipão pelo Palmeiras

No último domingo (03), o Palmeiras enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena, mantendo seu sólido desempenho defensivo ao empatar em 0 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Com esse resultado, o Verdão alcançou uma impressionante sequência de sete jogos consecutivos sem sofrer gols, estabelecendo um novo recorde na era Abel Ferreira.

A série impecável teve início com um empate em 0 a 0 contra o Atlético-MG, nas oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Em seguida, o Palmeiras conquistou vitórias importantes contra Cuiabá (2 a 0), Cruzeiro (1 a 0) e Vasco (1 a 0) no Brasileirão. Além disso, surpreendeu ao golear o Deportivo Pereira por 4 a 0 na Colômbia e manter o placar em 0 a 0 no jogo de volta em casa, na competição continental.

Recorde de Felipão

Essa marca só havia sido alcançada por Luiz Felipe Scolari em maio de 2019, quando o Palmeiras também ficou sete partidas sem sofrer gols. A próxima meta do técnico português, Abel Ferreira, é igualar e possivelmente superar o recorde de oito jogos sem ser vazado, que também foi estabelecido por Felipão entre julho e agosto de 2018.

A última vez que o Alviverde sofreu gols foi em 5 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Estádio do Maracanã. Nesse jogo, o Palmeiras optou por utilizar sua equipe reserva, considerando o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores que se aproximava.

Próximo desafio do verdão

Com a pausa devido à Data Fifa, o Palmeiras só voltará a campo em 15 de setembro, enfrentando o Goiás no Allianz Parque, em um confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Atualmente, o Alviverde ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 11 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. Comandados por Abel Ferreira, os torcedores do Palmeiras têm muito o que celebrar, especialmente por essa impressionante consistência defensiva que está igualando recordes históricos.