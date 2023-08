Quais são as opções e como deve ser a estratégia de Abel sem Dudu

Na última segunda-feira (28), foi constatado uma lesão grave no joelho de Dudu, do Palmeiras, fazendo o atleta perder o restante da temporada pelo clube alviverde. O técnico Abel Ferreira agora tem o dilema de montar uma estratégia para esse Palmeiras sem um dos seus principais jogadores e, para isso, o português terá algumas opções no elenco. Confira quais são as alternativas de Abel para manter vivo o sonho do tetracampeonato da Copa Libertadores em 2023.

Primeiramente, é importante analisar as contribuições que Dudu oferecia à equipe. Defensivamente, ele atuava como o jogador que fechava a segunda linha de quatro pela esquerda, enquanto ofensivamente desempenhava o papel de meia-atacante que se movimentava da ponta esquerda para o centro, auxiliando no processo de criação de jogadas da equipe.

Diante disso, essas são as alternativas que o técnico Abel Ferreira pode considerar para preencher essa lacuna em seu time:

Jhon Jhon ou Luís Guilherme

A opção mais óbvia seria colocar o Jhon Jhon, que é o jogador que mais se assemelha das características de Dudu no elenco. John John também pode fechar pelo meio para liberar as ultrapassagens do lateral uruguaio Piquerez - assim como faz com Dudu.

Luís Guilherme é outro que pode cumprir essa função de meia pela esquerda. Evidentemente nenhuma das opções de elenco igualará o nível técnico de Dudu, mas o encaixe desses jovens manteria o sistema tático utilizado na temporada e causaria ajustes mínimos no time.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Breno Lopes ou Kevin

Embora sejam pontas mais verticais, eles poderiam ser usados para manter a coesão defensiva e proporcionar um estilo de jogo mais direto ao ataque. Breno Lopes não é um nome unanime para a torcida, enquanto muitos aguardam ansiosamente para ver Kevin atuando como profissional.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Marcos Rocha e Mayke

A alternativa de jogar com Marcos Rocha e Mayke juntos poderia criar uma formação mais sólida defensivamente, com Mayke podendo recuar quando necessário para ajudar na primeira linha de marcação.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Richard Rios

A inclusão de Rios poderia trazer mais pegada ao meio-campo alterando o esquema tático para um 4-4-2. Nesse formato, Abel teria um meio-campo mais fortalecido e ofensivamente Rios poderia abrir pela direita, como já vem fazendo nos momentos ofensivos com Mayke e Artur.

Mesmo que seja uma alternativa interessante, demandaria tempo para adaptação. A ausência de volantes no plantel também faz com que essa não seja a escolha ideal para Abel Ferreira.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Endric e Flaco López

A versatilidade de Rony também pode ser uma arma para o treinador português. Não é novidade para ninguém que a grande fase do atacante no Palmeiras se deve ao encaixe do atleta como centroavante, mas Rony é ponta de origem e pode atuar pela esquerda assim como Dudu. Sendo assim, Endrick e Flaco López preencheriam a lacuna deixada por Rony.

Enquanto Endrick se aproxima sutilmente às características de Rony, Flaco é um centroavante que gosta da área, ao mesmo tempo que possui mobilidade o suficiente para sair dela e abrir espaços para chegada de Raphael Veiga e Gabriel Menino.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Ainda que a lesão de Dudu seja uma grande preocupação para a torcida palmeirense, o aproveitamento do Palmeiras de Abel Ferreira sem Dudu é de 59%. Dos 24 jogos sem o craque do verdão, são quatro derrotas somadas. Vale lembrar também que mesmo sem contar com Dudu na fase eliminatória na Libertadores de 2020, o alviverde se consagrou campeão na ocasião.

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (30), para enfrentar o Deportivo Pereira em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de finais da Libertadores e, esse será o primeiro grande teste de Abel Ferreira para encontrar o substituto ideal para Dudu. Na partida de ida, com Dudu em campo, o verdão deixou a classificação encaminhada ao vencer o time colombiano pelo placar de 4 a 0.

O torcedor palmeirense segue em busca da sua quarta "obsessão" e, sabe dos desafios que terá de enfrentar sem o camisa 7 em campo. Mas conta com o poder estratégico de seu treinador multicampeão para suprir a ausência do craque alviverde.