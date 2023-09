Grêmio vence Palmeiras e retoma terceira colocação do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (21), o Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Arena do Grêmio, e retomou a terceira colocação do Brasileirão. João Pedro marca o único gol da partida, ainda na etapa inicial.

Grêmio domina e marca

O jogo começou com o Grêmio dominando e controlando as ações iniciais. Aos nove minutos, Villasanti manda para Suárez, que aciona o lateral João Pedro de primeira. O camisa 18 bate firme, cruzado, para o fundo das redes, abrindo o placar para o Grêmio. Após o gol, o Palmeiras passou trocar passes do lado adversário. Aos 29, Endrick recebe na área, bate com desvio e a bola sobra com Veiga, que bate para grande defesa do goleiro gremista. Sem mudanças, as equipes vão para os vestiários.

Sem muito sucesso

A partida recomeçou com o Grêmio com velocidade pelos lados, a intenção era contra-atacar. Já o Palmeiras manteve o domínio, mas o time gaúcho conseguiu se insinuar mais ao ataque. A reta final ficou truncado e discutida, com confusões em campo. O volante Villasanti ainda foi expulso por parar contra-ataque de Kevin.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 43 pontos e voltou a ser terceiro colocado, enquanto o Palmeiras é o vice-líder com 44. O Botafogo, que ainda joga nesta sexta- feira, tem 51 pontos e pode abrir 10 do Verdão e 11 do Tricolor na liderança.

Próximos Jogos

O Grêmio volta a jogar com o Fortaleza, no sábado (30), no Castelão, às 16h. Já o Palmeiras joga contra o Boca, na próxima quinta-feira (6), na semifinal da Conmebol Libertadores, e depois encara o Bragantino no Nabi Abi Chedid, no domingo, dia 1º de outubro, às 18h30.